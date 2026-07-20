  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Magnifique duplex penthouse

Wohnquartier Magnifique duplex penthouse

Tel-Aviv, Israel
von
$3,21M
;
Wohnquartier Magnifique duplex penthouse
1
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38770
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Balfour, 61

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Au centre avec terrasse bon emplacement
Tel-Aviv, Israel
von
$1,79M
Wohnviertel Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$909,216
Wohnviertel Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Ra’anana, Israel
von
$1,80M
Wohnviertel Magnifique appartement vue mer
Aschdod, Israel
von
$1,07M
Wohnviertel Rue calme bograshov
Tel-Aviv, Israel
von
$1,28M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Magnifique duplex penthouse
Tel-Aviv, Israel
von
$3,21M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Terrain a vendre youd zayin ashdod
Wohnviertel Terrain a vendre youd zayin ashdod
Aschdod, Israel
von
$1,64M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A la marina dashkelon face au kanyon projet dimri yama avec belle vue
Wohnviertel A la marina dashkelon face au kanyon projet dimri yama avec belle vue
Wohnviertel A la marina dashkelon face au kanyon projet dimri yama avec belle vue
Wohnviertel A la marina dashkelon face au kanyon projet dimri yama avec belle vue
Wohnviertel A la marina dashkelon face au kanyon projet dimri yama avec belle vue
Wohnviertel A la marina dashkelon face au kanyon projet dimri yama avec belle vue
Aschkelon, Israel
von
$1,08M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Proche mer bograshov mamad
Wohnviertel Proche mer bograshov mamad
Wohnviertel Proche mer bograshov mamad
Wohnviertel Proche mer bograshov mamad
Wohnviertel Proche mer bograshov mamad
Wohnviertel Proche mer bograshov mamad
Wohnviertel Proche mer bograshov mamad
Tel-Aviv, Israel
von
$869,200
Wohnung zum Verkauf in Tel-Aviv, in der Nähe von Bograshov und dem Meer! Neueste Gebäude 3. Stock mit Aufzug 2 Stück Mamad 38m2 + 6m2 Balkon Ruhig und hell 2 Ausstellungen : Süd, West Perfekt für eine Investition sowie das Leben dort Preis: 2 650 000
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen