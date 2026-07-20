  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschdod
  4. Wohnquartier Emplacement ideal cliniquemagasin a louer hakiryamaar ashdod proche de toutes commodites

Wohnquartier Emplacement ideal cliniquemagasin a louer hakiryamaar ashdod proche de toutes commodites

Aschdod, Israel
von
$2,329
;
Wohnquartier Emplacement ideal cliniquemagasin a louer hakiryamaar ashdod proche de toutes commodites
1
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38550
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Rambam

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Magnifique 4 pieces neuf 12m2 de terrasse
Tel-Aviv, Israel
von
$2,56M
Wohnviertel NouveautE A hadera rEsidence new soho
Chadera, Israel
von
$8,14M
Wohnviertel 3 pieces neuf avec ascenseur proche mer
Tel-Aviv, Israel
von
$1,39M
Wohnviertel Yad yamim immeuble standing avec piscine et salle de sport
Netanja, Israel
von
$1,53M
Wohnviertel Avec terrasse bel appartement bon emplacement magnifique
Tel-Aviv, Israel
von
$3,90M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Emplacement ideal cliniquemagasin a louer hakiryamaar ashdod proche de toutes commodites
Aschdod, Israel
von
$2,329
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A ne pas manquer agreable calme clair magnifique proche parc hayarkon immeuble neuf spacieux
Wohnviertel A ne pas manquer agreable calme clair magnifique proche parc hayarkon immeuble neuf spacieux
Wohnviertel A ne pas manquer agreable calme clair magnifique proche parc hayarkon immeuble neuf spacieux
Wohnviertel A ne pas manquer agreable calme clair magnifique proche parc hayarkon immeuble neuf spacieux
Wohnviertel A ne pas manquer agreable calme clair magnifique proche parc hayarkon immeuble neuf spacieux
Wohnviertel A ne pas manquer agreable calme clair magnifique proche parc hayarkon immeuble neuf spacieux
Wohnviertel A ne pas manquer agreable calme clair magnifique proche parc hayarkon immeuble neuf spacieux
Tel-Aviv, Israel
von
$2,10M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Duplex penthouse rue calme florentine
Wohnviertel Duplex penthouse rue calme florentine
Wohnviertel Duplex penthouse rue calme florentine
Wohnviertel Duplex penthouse rue calme florentine
Wohnviertel Duplex penthouse rue calme florentine
Tel-Aviv, Israel
von
$2,13M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Avec terrasse bien agence bon emplacement grand proche de la mer spacieux vue sur la mer
Wohnviertel Avec terrasse bien agence bon emplacement grand proche de la mer spacieux vue sur la mer
Wohnviertel Avec terrasse bien agence bon emplacement grand proche de la mer spacieux vue sur la mer
Wohnviertel Avec terrasse bien agence bon emplacement grand proche de la mer spacieux vue sur la mer
Wohnviertel Avec terrasse bien agence bon emplacement grand proche de la mer spacieux vue sur la mer
Alle anzeigen Wohnviertel Avec terrasse bien agence bon emplacement grand proche de la mer spacieux vue sur la mer
Wohnviertel Avec terrasse bien agence bon emplacement grand proche de la mer spacieux vue sur la mer
Aschdod, Israel
von
$4,264
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen