  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Penthouse quartier florentine immeuble bauhaus

Wohnquartier Penthouse quartier florentine immeuble bauhaus

Tel-Aviv, Israel
von
$1,94M
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38525
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Abarbanel, 54

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Penthouse duplex a deux pas du lac
Aschkelon, Israel
von
$754,400
Wohnviertel Appartement neuf dans la tour bsr sarona haut standing
Tel-Aviv, Israel
von
$1,96M
Wohnviertel Quartier harakafot haim hefer rishon lezion
Rischon LeZion, Israel
von
$949,560
Wohnviertel Avec terrasse dans un bel immeuble au centre bon emplacement luxueux vue sur la mer a ne pas manquer bien agence spacieux bel appartement magnifique
Aschdod, Israel
von
$1,21M
Wohnviertel Maison individuellecottage quartier rishonim rishon lezion
Rischon LeZion, Israel
von
$1,39M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Penthouse quartier florentine immeuble bauhaus
Tel-Aviv, Israel
von
$1,94M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Beau 2 pieces dans une ruelle calme pres de ben gourion
Wohnviertel Beau 2 pieces dans une ruelle calme pres de ben gourion
Wohnviertel Beau 2 pieces dans une ruelle calme pres de ben gourion
Wohnviertel Beau 2 pieces dans une ruelle calme pres de ben gourion
Wohnviertel Beau 2 pieces dans une ruelle calme pres de ben gourion
Alle anzeigen Wohnviertel Beau 2 pieces dans une ruelle calme pres de ben gourion
Wohnviertel Beau 2 pieces dans une ruelle calme pres de ben gourion
Tel-Aviv, Israel
von
$1,07M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Produit rare balcon souccah vue degagee et etage eleve a jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Produit rare balcon souccah vue degagee et etage eleve a jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Produit rare balcon souccah vue degagee et etage eleve a jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Produit rare balcon souccah vue degagee et etage eleve a jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Produit rare balcon souccah vue degagee et etage eleve a jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Produit rare balcon souccah vue degagee et etage eleve a jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Produit rare balcon souccah vue degagee et etage eleve a jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$1,21M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Excellente opportunite a ne pas manquer joli 2 pieces a louer proche de toutes commodites ashdod
Wohnviertel Excellente opportunite a ne pas manquer joli 2 pieces a louer proche de toutes commodites ashdod
Wohnviertel Excellente opportunite a ne pas manquer joli 2 pieces a louer proche de toutes commodites ashdod
Wohnviertel Excellente opportunite a ne pas manquer joli 2 pieces a louer proche de toutes commodites ashdod
Wohnviertel Excellente opportunite a ne pas manquer joli 2 pieces a louer proche de toutes commodites ashdod
Alle anzeigen Wohnviertel Excellente opportunite a ne pas manquer joli 2 pieces a louer proche de toutes commodites ashdod
Wohnviertel Excellente opportunite a ne pas manquer joli 2 pieces a louer proche de toutes commodites ashdod
Aschdod, Israel
von
$951
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen