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Wohnquartier Rez de jardin face mer avec piscine privee

Aschkelon, Israel
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06.05.26
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ID: 35538
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon
  • Adresse
    Eli Cohen

Über den Komplex

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Im Stadtviertel, in einem luxuriösen Gebäude mit Jacuzzi und Sauna. Gartenterrasse dekoriert von Innenarchitekt, 5 Zimmer, Meerblick, privater Pool. Außergewöhnlich.

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Aschkelon, Israel
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