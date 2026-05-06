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Wohnquartier Luxueux 5 pieces terrasse vue mer

Tel-Aviv, Israel
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ID: 36080
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Jabotinsky, 120 Marinado

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Hochrangiger Wohnturm im Herzen von Tel Aviv. 153m2 Wohnfläche + 14m2 Terrasse mit Meerblick. 2 Keller + 2 Parkplätze. Sportraum, Schwimmbad, Wache 24 Stunden am Tag. Sehr hochwertige Oberflächen.

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Tel-Aviv, Israel
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