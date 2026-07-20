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Wohnquartier 5 pieces neuf a un bon prix

Tel-Aviv, Israel
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Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ben Saruk, 12

Über den Komplex

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Wohnung zum Verkauf in Tel Aviv, in der Nähe von Basel und Kikar Hamedina und nur wenige Schritte vom Land in Arlozorov und Straßenbahn. Neubau. 3. Stock mit Aufzug. 5 Zimmer, 2 Badezimmer, 3 W.C. 120m2 + 12m2 Mirpeset. 1 Parkplatz. 1 Keller. Preis: NIS 7.350.000

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Tel-Aviv, Israel
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