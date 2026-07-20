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Wohnquartier Midtown 3 pieces

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38361
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Menachem Begin

Über den Komplex

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Wohnung zum Verkauf in Tel-Aviv, im schönen Midtown Tower! Der Turm befindet sich im Zentrum von Tel Aviv, in der Nähe der Gärten von Sarona, Azrieli, dem Stadtzentrum und leicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar, mit Ein- und Ausfahrt aus der Stadt. Das Gebäude bietet umfassende Dienstleistungen, darunter eine luxuriöse Lobby mit 24/7 Wache, Fitnessraum und Außenpool und mehr ...! Die Wohnung ist hell und komfortabel. 11. Stock mit 6 Aufzügen. Drei Zimmer. 68 m2 + 10 m2 Terrasse. 1 Parkplatz. Mamad. Offene Ansicht. Preis: 3.400.000sh

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Tel-Aviv, Israel
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