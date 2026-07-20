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Wohnquartier Penthouse proche mer shouk hapishpeshim

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38321
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Olei Zion, 7

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Penthouse zum Verkauf in Tel Aviv, im Herzen des griechischen Shouk im Norden von Yaffo, nur wenige Schritte vom Setai Hotel und dem Meer entfernt! Neubau. 3 Zimmer (4 Zimmer ursprünglich), 2 Badezimmer, 93m2 + 90m2 Terrasse auf einer Ebene! Mamad, 2 Parkplätze, 1 Keller von 9m2. Preis: 6.700.000sh

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Tel-Aviv, Israel
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