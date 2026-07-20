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Wohnquartier Duplex penthouse proche de la mer

Tel-Aviv, Israel
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Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Luria, 2

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Duplex Penthouse zum Verkauf in Tel Aviv, in der Nähe von Bograshov und dem Meer. Neubau. 5. und 6. Stock mit Aufzug. 5 Zimmer, 2 Badezimmer, 3 Toiletten. 137 m2 + 54 m2 Dachterrasse + 11 m2 Terrasse. 1 Parkplatz, 1 Keller. Preis: 10.500.000

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