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Wohnquartier Rue calme proche mer

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38358
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Yohanan HaSandlar, 21

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Wohnung zum Verkauf in Tel-Aviv, Lev Hair, in der Nähe von Shuk Hacarmel, Kerem Hateimanim, Straßenbahn und nur wenige Schritte vom Meer entfernt. Neubau. Zweiter Stock mit Aufzug. Vier Zimmer. 2 Badezimmer. 101m2 + mirpeset. 4 Ausstellungen. Ruhig und hell. Lösung zum Parken. Preis: 6 500 000 sh

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Tel-Aviv, Israel
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