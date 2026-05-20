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Wohnquartier Grand 3 pieces pres de rothschild

Tel-Aviv, Israel
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ID: 36833
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaHashmonaim, 64

Über den Komplex

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Zum Verkauf ausschließlich, in einer sehr gesuchten Lage im Herzen der Stadt, bei 64 Hashmonaim Street in der Nähe von Rothschild Boulevard und in der Nähe von Habima Metro Station Erste Etage, Straßenseite ca. 80 m2, quadratisches und funktionales Gebäude zur Renovierung Wohnung mit großem Potenzial Dreifache Exposition Anwesenheit von Schutz im Gebäude

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Tel-Aviv, Israel
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