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Wohnquartier Penthouse 5 pieces neuf emplacement de choix bat yam

Bat Yam, Israel
von
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ID: 36009
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam

Über den Komplex

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Neues Penthouse von 134 m2 + 41 m2 Terrasse. Aufzug und Parkplatz inbegriffen. Sehr hell, perfekt für eine Familie. Suchort.

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Bat Yam, Israel
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