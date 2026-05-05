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Wohnquartier A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf

Netanja, Israel
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ID: 36206
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja
  • Adresse
    Ussishkin, 19

Über den Komplex

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Mardoche khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Projekt Ussishkine 12 ist ein Boutique-Gebäude strategisch gelegen 3 Gehminuten vom berühmten Kikar und 4 Minuten vom Strand entfernt In einer der begehrtesten Straßen der Stadt Projektmerkmale Das Projekt umfasst 25 Apartments von 3 Zimmern bis 5 Zimmern sowie ein Penthouse. Außener Natursteinbelag Drei Wohnungen pro Etage Das Gebäude wird mit einer Doppel-Lobby mit einer Deckenhöhe von 6 Metern ausgestattet und vom Architekten entworfen 2 Lifte inklusive chabbatic Tiefgarage Lieferung innerhalb von 30 Monaten Bankgarantie Merkmale der Wohnung Boden im ganzen Haus 80x80 Zentrale Klimaanlage Qualität Badezimmermöbel Grohe Markenventil Qualität Innentür Anpassbare Küche Elektrische Geschäfte in allen Haus

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Netanja, Israel
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