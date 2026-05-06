  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Harish
  4. Wohnquartier Projet neuf a harish

Wohnquartier Projet neuf a harish

Harish, Israel
von
$1,06M
;
Wohnquartier Projet neuf a harish
1
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 35828
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Harish

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
NEUE EXCEPTIONELLER PROJEKT IN HARISH – VORWORT Mordecai Khayat freut sich, Ihnen eine Vorschau auf sein brandneues Vorverkaufsprojekt in der boomenden Stadt Harish zu präsentieren, ein Standort mit großem Potenzial! Im Herzen von Harish, in der Nähe von Schulen, Synagogen und Geschäften, wird dieses Projekt auch eine Einkaufsgalerie in der besten Teil der Stadt. Harish, nur 45 Minuten von Tel Aviv, 40 Minuten von Haifa und 30 Minuten von Kfar Saba und Raanana entfernt, ist heute Israels jüngste und vielversprechendste Stadt. Eingebettet in Naturwälder und mit direktem Zugang zur Autobahn hat sie derzeit 20.000 Einwohner und wird bis 2026 60.000 erreichen. Das Projekt im Detail: Eine moderne Anlage von 7 Etagen, deren Lieferung in 5 Jahren geplant ist. Nur 2 Zimmer Apartments über der Einkaufsgalerie: • 2 Zimmer mit 47,5 m2 ohne Balkon – ab 1 008 900? (1. Stock) • 2 Zimmer von 47,5 m2 mit Balkon von 5,5 m2 – ab 1.060.000 ? (1. Stock) Zahlungsbedingungen sind für unsere ersten Kunden sehr vorteilhaft: • 7% bei Vertragsunterzeichnung • 18% nach Erhalt der Genehmigung in 1 Jahr • 75% bei Schlüssellieferung Verpassen Sie diese einmalige Gelegenheit nicht!

Standort auf der Karte

Harish, Israel
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
von
$833,000
Wohnviertel Appartement 3 pieces bien situer
Aschdod, Israel
von
$1,70M
Wohnviertel Sublime 3 pieces balcon immeuble moderne avec parking
Tel-Aviv, Israel
von
$1,46M
Wohnviertel Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable
Aschdod, Israel
von
$1,60M
Wohnviertel Vos bureaux prets a accueillir votre activite a givat shaul jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$2,210
Sie sehen gerade
Wohnquartier Projet neuf a harish
Harish, Israel
von
$1,06M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Wohnviertel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Wohnviertel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Wohnviertel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Wohnviertel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Wohnviertel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Wohnviertel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$2,62M
Neues Projekt von 4 Gebäuden von 10 und 12 Etagen mit Wohnungen von 3 bis 6 Zimmern. Das Hotel liegt im Stadtteil Katamonim, in der Nähe von Katamon Hayeshana, 5 Gehminuten von der Rachel Immenou Street, in der Nähe der Cafés und Restaurants der Emek Refaim Street, 5 Gehminuten vom Stadtzent…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Wohnviertel Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Wohnviertel Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Wohnviertel Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Wohnviertel Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Wohnviertel Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Wohnviertel Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Tel-Aviv, Israel
von
$18,50M
Neun ausschließlich zum Verkauf Duplex mit Garten in einem brandneuen und schönen Gebäude am Ben Gurion Boulevard. ** High-End-Architektur: massives Parkett aus Frankreich importiert, vertiefte Platten, benutzerdefinierte Zimmerei, hochlästige Pandora-Türen, intelligente Elektrizität, Alarm…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement a louer a jerusalem moshava germanit
Wohnviertel Appartement a louer a jerusalem moshava germanit
Wohnviertel Appartement a louer a jerusalem moshava germanit
Wohnviertel Appartement a louer a jerusalem moshava germanit
Wohnviertel Appartement a louer a jerusalem moshava germanit
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement a louer a jerusalem moshava germanit
Wohnviertel Appartement a louer a jerusalem moshava germanit
Jerusalem, Israel
von
$2,873
Klassifiziertes Gebäude, in einer ruhigen und grünen Straße. Einzigartige Wohnung mit authentischem Charakter von Jerusalem: hohe Decken, hell und geräumig. Erster Stock. • 3 Stück + Zwischengeschoss • ca. 60 m2 • 1 Badezimmer • Unmöbliert, außer Kühlschrank, Herd, Backofen und Kleiderschrank
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen