  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschkelon
  4. Wohnquartier Bonne affaire

Wohnquartier Bonne affaire

Aschkelon, Israel
von
$544,000
06.05.26
$544,000
05.05.26
$540,800
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 35537
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon
  • Adresse
    Exodus

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Neve Adarim Nachbarschaft. 4 Zimmer im jüngsten Gebäude, geräumig und beleuchtet. Sehr gutes Produkt für Investitionen oder Lebensraum.

Standort auf der Karte

Aschkelon, Israel
Ausbildung
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$4,08M
Wohnviertel Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Jerusalem, Israel
von
$2,38M
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
von
$5,48M
Wohnviertel Immense salon
Jerusalem, Israel
von
$1,94M
Wohnviertel Appartement 3 pieces et demi deuxieme ligne de mer bat yam
Bat Yam, Israel
von
$2,50M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Bonne affaire
Aschkelon, Israel
von
$544,000
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Une adresse strategique a jerusalem borochov kiryat hayovel jerusalem
Wohnviertel Une adresse strategique a jerusalem borochov kiryat hayovel jerusalem
Wohnviertel Une adresse strategique a jerusalem borochov kiryat hayovel jerusalem
Wohnviertel Une adresse strategique a jerusalem borochov kiryat hayovel jerusalem
Wohnviertel Une adresse strategique a jerusalem borochov kiryat hayovel jerusalem
Wohnviertel Une adresse strategique a jerusalem borochov kiryat hayovel jerusalem
Wohnviertel Une adresse strategique a jerusalem borochov kiryat hayovel jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$2,23M
Borochov – Kiryat HaYovel, Jerusalem Eine prestigeträchtige Adresse im Herzen eines boomenden Viertels Ihr neues Leben beginnt hier Entdecken Sie ein einzigartiges Wohnprojekt auf der Borochov Street, einer der beliebtesten Adressen von Kiryat HaYovel. Eine ruhige und grüne Gegend, ein paar…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Mini penthouse avec terrasse gordon ben gourion
Wohnviertel Mini penthouse avec terrasse gordon ben gourion
Wohnviertel Mini penthouse avec terrasse gordon ben gourion
Wohnviertel Mini penthouse avec terrasse gordon ben gourion
Wohnviertel Mini penthouse avec terrasse gordon ben gourion
Wohnviertel Mini penthouse avec terrasse gordon ben gourion
Wohnviertel Mini penthouse avec terrasse gordon ben gourion
Tel-Aviv, Israel
von
$1,87M
Sehr gesuchte Straße Ruhige und grüne Wohnanlage Offene Sicht Feine Mengen Wohnfläche 108m2 + 28m2 Terrasse
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Espaces de bureaux givat shaul
Wohnviertel Espaces de bureaux givat shaul
Wohnviertel Espaces de bureaux givat shaul
Wohnviertel Espaces de bureaux givat shaul
Wohnviertel Espaces de bureaux givat shaul
Alle anzeigen Wohnviertel Espaces de bureaux givat shaul
Wohnviertel Espaces de bureaux givat shaul
Jerusalem, Israel
von
$767,040
Neu auf dem Markt zum Verkauf im Bezirk Givat Shaul am Eingang von Jerusalem über den Highway 16, am Fuß der zukünftigen grünen Straßenbahnlinie für Anfang 2026 geplant, im Projekt der modernen Büros der Turm von Eagles auch bekannt als Migdal HaNesharim. Ein 9-stöckiger Turm (mit einer Ergä…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen