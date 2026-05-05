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Wohnquartier Dans un bel immeuble vue sur la mer entierement meuble

Aschkelon, Israel
von
$665,860
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ID: 36464
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon
  • Adresse
    David Ben Gurion

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in sehr neuer Gebäude mit Jacuzzi, Sauna, Empfangsraum und Kindergarten, Super 4 Zimmer von 100m2core von Innenarchitekten mit sehr schönem Meerblick, verkauft komplett möbliert, sofortiger Eingang.

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Aschkelon, Israel
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