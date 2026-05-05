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Wohnquartier Neuf vue sur la mer

Naharija, Israel
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$635,440
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ID: 36455
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Nordbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Akko
  • Dorf
    Naharija
  • Adresse
    Wolfson

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TOWER PREMIUM PROJEKT Apartments 4 und 5 Zimmer Lieferung geplant für Juni 2027 Von 1.880.000 nis Sofortiges monatliches Einkommen aus Unterschrift Direktverkaufshersteller ohne Agenturgebühren

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Naharija, Israel
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