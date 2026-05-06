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Wohnquartier Appartement lumineux de 3 pieces avec terrasse soucca nouvelle exclusivite dun bel appartement recent dans le quartier calme et religieux shimshon a hadera

Chadera, Israel
von
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ID: 36021
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera
  • Adresse
    HaNevel, 1

Über den Komplex

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BZH Das Hotel liegt an der Hanevel Street im begehrten religiösen Viertel, in einem modernen Gebäude, einem kleinen Juwel! RE/MAX Hadera bietet ein helles 3-Zimmer-Apartment zum Verkauf. Eigenschaften: - Geräumige 3-Zimmer-Wohnung von 80 m2 - Soucca Terrasse von 18 m2 mit offenem Blick - 14. Stock von 15 - Master Suite mit Duschbad - Zusatzzimmer gesichert - Badezimmer mit Badewanne - Insgesamt 2 Toiletten - Hilfsspeicher - Privatparkplatz - Shabbat Lift Ausgezeichnete Lage! Pavillon Bereich in der Nähe der Innenstadt Annehmlichkeiten, Bildungseinrichtungen, Synagogen und Straßen. Kontaktieren Sie uns RE/MAX Hadera, Rachel Benguigui. Berufslizenz 313736.

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