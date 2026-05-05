  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschkelon
  4. Wohnquartier Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite

Wohnquartier Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite

Aschkelon, Israel
von
$770,640
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36145
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Afridar 5 Zimmer in der Nähe des Meeres, jüngste und geräumige Investitionen

Standort auf der Karte

Aschkelon, Israel
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Aschdod, Israel
von
$1,45M
Wohnviertel Panorama sud ouest residence recente
Jerusalem, Israel
von
$946,400
Wohnviertel Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier recent du park elle est pour vous
Chadera, Israel
von
$1,45M
Wohnviertel Projet neuf a harish
Harish, Israel
von
$1,01M
Wohnviertel Charmant 3 pieces en exclusivite au coeur du centre ville de hadera au calme
Chadera, Israel
von
$490,100
Sie sehen gerade
Wohnquartier Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Aschkelon, Israel
von
$770,640
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Projet neuf a 200m de la plage rue hatsfira bat yam
Wohnviertel Projet neuf a 200m de la plage rue hatsfira bat yam
Wohnviertel Projet neuf a 200m de la plage rue hatsfira bat yam
Wohnviertel Projet neuf a 200m de la plage rue hatsfira bat yam
Wohnviertel Projet neuf a 200m de la plage rue hatsfira bat yam
Wohnviertel Projet neuf a 200m de la plage rue hatsfira bat yam
Wohnviertel Projet neuf a 200m de la plage rue hatsfira bat yam
Bat Yam, Israel
von
$2,62M
Hatsfira Straße in Bat Yam, ruhige Gasse 200m vom Strand und in der Nähe der Straßenbahn von Bat Yam nach Tel Aviv Projekt Pinoui-Binoui (neues Gebäude) am Ende der Konstruktion ideal platziert. High-End Spezifikationen Lieferung geplant für Juni 2026
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement proche de la mer neuf
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement proche de la mer neuf
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement proche de la mer neuf
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement proche de la mer neuf
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement proche de la mer neuf
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement proche de la mer neuf
Tel-Aviv, Israel
von
$3,55M
In Bograshov Straße, in der Nähe des Dizengoff Center, in einem renovierten Gebäude, 4 Zimmer Duplex Penthouse von 100m2 mit 2 Bädern und einer Terrasse von 70 m2 Etage 4 : 3 Schlafzimmer mit einem Master, 2 Bäder 5. Stock: Wohnzimmer + Küche mit großer Terrasse von 70m2 mit SPLENDIDE Blick …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Habiter a ir yamim haradasha
Wohnviertel Habiter a ir yamim haradasha
Wohnviertel Habiter a ir yamim haradasha
Wohnviertel Habiter a ir yamim haradasha
Wohnviertel Habiter a ir yamim haradasha
Netanja, Israel
von
$2,57M
Projekt Neun in Netanya .Savyon Eine neue außergewöhnliche Adresse zwischen Stadt und Natur In der Nähe des Meeres und der Einkaufszentren, entdecken Sie Savyon, eine außergewöhnliche Residenz von einem der größten Bauherren Israels. Ideale Lage: neben der PIANO und Ir Yamim, zwischen der…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen