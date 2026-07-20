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Wohnquartier Appartement de luxe ramat aviv

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38373
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    2364, 13

Über den Komplex

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Exklusiv – Luxus-Apartment Eine außergewöhnliche Wohnung, die mit Liebe zum Detail entworfen wurde und Qualität, Komfort und modernste Technologie kombiniert. 5 Stück 2 Hauptschlafzimmer 160 m2 + 17 m2 Terrasse 2 Parkplätze 1 Keller High-End Services: • Luxus Dada Küche • Rimadesio Aluminium und Glastüren • Poliforme Plakate • Miele-Geräte • Dampföfen V-Zug • Komplette Hausautomation • Daikin Klimaanlage (erweitertes System) • Elektrische Jalousien und Vorhänge, die mit der Hausautomation verbunden sind • Boffi Badewannen • Jacuzzi Villeroy & Boch • Eingebaute Lautsprecher + Vorrüstung für Audiosystem • Electrolux Zentralvakuum • Architekturbeleuchtung Gebäude mit 24/7 Hausmeister, Fitnessstudio, Pool und mehr Preis: 11 800 000

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Tel-Aviv, Israel
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