  4. Wohnquartier Beau 3 pieces renove avec balcon soucca

von
$1,03M
3
ID: 34840
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Aza, 38

Über den Komplex

Im Herzen von rehavia, Straße Azza, Geschäfte, Restaurants und Bus: im 3. Stock ohne Aufzug, Wohnung 3 Zimmer 70m2 groß komplett renoviert, große Schlafzimmer, 3 Orientierungen, mehrere kleine Balkone einschließlich einer schönen Soucca, Klimaanlage in jedem Zimmer, gemeinsame Keller.

Standort auf der Karte

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
