  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Nouveaux bureaux location dans tour tres demandee sur guivat shaoul

Wohnquartier Nouveaux bureaux location dans tour tres demandee sur guivat shaoul

Jerusalem, Israel
von
$3,094
;
7
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34397
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Kanfei Nesharim

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Neu auf dem Markt zu mieten in dem gesuchten und luxuriösen Projekt der "Migdal Hanesharim", mit einer prächtigen Eingangshalle, einer Wache am Eingang und Tiefgarage. Im 7. Stock, ein neues Büro und hochstehendes mit einer Bruttofläche von 141m2, mit zwei Ausstellungen. Es bietet einen grünen Blick auf die Berge von Jerusalem, Möglichkeit, 8 Büros und einen zusätzlichen Empfangsraum zu schaffen. Es ist möglich, 2 zusätzliche Büros von 162m2 und 248 m2 zu verbinden, um eine Gesamtfläche von 551 m2 zu erreichen. Der Preis pro m2 beträgt 85 NIS zur Miete, 17,5 NIS pro m2 für Baukosten und 22 NIS pro m2 für Arnona. Der Preis ist vor der Mehrwertsteuer und der Eintritt in die Büros ist sofort. Möglichkeit, Parkplätze im Gebäude zu mieten. Extrem durchsuchbare Lage am Eingang der Stadt und in der Nähe von zentralen Transportachsen.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Bat Yam, Israel
von
$830,775
Wohnviertel Cottage triplex rare
Jerusalem, Israel
von
$1,74M
Wohnviertel Au centre avec terrasse bien agence dans rue calme dans un bel immeuble luxueux
Tel-Aviv, Israel
von
$2,35M
Wohnviertel Magnifique 5 pieces avec immense terrasse
Jerusalem, Israel
von
$1,98M
Wohnviertel Maison avec piscinecentre ville raanana
Ra’anana, Israel
von
$9,405
Sie sehen gerade
Wohnquartier Nouveaux bureaux location dans tour tres demandee sur guivat shaoul
Jerusalem, Israel
von
$3,094
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Vue sur la mer
Wohnviertel Vue sur la mer
Wohnviertel Vue sur la mer
Wohnviertel Vue sur la mer
Wohnviertel Vue sur la mer
Alle anzeigen Wohnviertel Vue sur la mer
Wohnviertel Vue sur la mer
Naharija, Israel
von
$705,375
Akhziv — Superb 5 Zimmer zum Verkauf Blick auf das Meer 125 m2 + Terrasse 20 m2 (Seeblick) Aufzug • Parkplatz • Mamad
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement 3 pieces a vendre rue bograshov a tel aviv emplacement tres central a 2 minutes a pied de la mer
Wohnviertel Appartement 3 pieces a vendre rue bograshov a tel aviv emplacement tres central a 2 minutes a pied de la mer
Wohnviertel Appartement 3 pieces a vendre rue bograshov a tel aviv emplacement tres central a 2 minutes a pied de la mer
Wohnviertel Appartement 3 pieces a vendre rue bograshov a tel aviv emplacement tres central a 2 minutes a pied de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$1,07M
Das Hotel liegt auf der sehr beliebten Bograshov Straße, nur 2 Gehminuten vom Meer entfernt, dies Das Apartment stellt eine außergewöhnliche Gelegenheit im Herzen von Tel Aviv dar. Details der Immobilie Fläche: 68 m2 gut angeordnet Etage: 1. von 4 (kein Aufzug) Ausrichtung: Ost – helle Wohn…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Un duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel
Wohnviertel Un duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel
Wohnviertel Un duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel
Wohnviertel Un duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel
Wohnviertel Un duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel
Alle anzeigen Wohnviertel Un duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel
Wohnviertel Un duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel
Chadera, Israel
von
$686,565
BZH RE/MAX Hadera präsentiert ein 5-Zimmer-Duplex-Penthouse im Küstengebiet Olga de Hadera. Eigenschaften: ✅ Duplex-Penthouse von 5 Zimmern von 150 m2, ✅ Sonnenterrasse von 50 m2, ✅ Auf der 8. und 9. Etage, ✅ 2 Elternsuiten und ein sicheres Zimmer, ✅ Geräumiges Wohnzimmer, ✅ 3 Badezimmer un…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen