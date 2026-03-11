Wohnquartier Nouveaux bureaux location dans tour tres demandee sur guivat shaoul

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Neu auf dem Markt zu mieten in dem gesuchten und luxuriösen Projekt der "Migdal Hanesharim", mit einer prächtigen Eingangshalle, einer Wache am Eingang und Tiefgarage.
Im 7. Stock, ein neues Büro und hochstehendes mit einer Bruttofläche von 141m2, mit zwei Ausstellungen.
Es bietet einen grünen Blick auf die Berge von Jerusalem,
Möglichkeit, 8 Büros und einen zusätzlichen Empfangsraum zu schaffen.
Es ist möglich, 2 zusätzliche Büros von 162m2 und 248 m2 zu verbinden, um eine Gesamtfläche von 551 m2 zu erreichen.
Der Preis pro m2 beträgt 85 NIS zur Miete, 17,5 NIS pro m2 für Baukosten und 22 NIS pro m2 für Arnona.
Der Preis ist vor der Mehrwertsteuer und der Eintritt in die Büros ist sofort.
Möglichkeit, Parkplätze im Gebäude zu mieten.
Extrem durchsuchbare Lage am Eingang der Stadt und in der Nähe von zentralen Transportachsen.
Standort auf der Karte
Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen