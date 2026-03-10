  1. Realting.com
  3. Rischon LeZion
  4. Wohnquartier Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion

von
$2,04M
;
8
ID: 34911
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Rechowot
  • Stadt
    Rischon LeZion
  • Adresse
    Heil HaHimush

Über den Komplex

Français Français
Zu verkaufen – Geräumige Villa in Neve Hof Bezirk, Rishon LeZion Ideale Lage, in der Nähe des Meeres. Einzigartiges Anwesen mit Garten und privatem Pool, ideal zum Wohnen, Investieren oder als Fuß-zu-Erde. Selten auf dem Markt und schnell zu greifen. Eigenschaften der Immobilie: • 5 Haupträume • 2 Badezimmer • 275 m2 gebaut • 400 m2 Land • Unabhängige Wohneinheit im Obergeschoss mit separatem Eingang (2,5 zusätzliche Zimmer) • Ideal für zusätzliches Einkommen – derzeit gemietet • Privater Pool • Mamad (safe room) In der Nähe: • Nähe zum Strand • Geschäfte, Restaurants und Cafés • Parks und Grünflächen • Schulen und wesentliche Dienstleistungen • Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln • Ruhige, sichere und angenehme Nachbarschaft

Standort auf der Karte

Rischon LeZion, Israel
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
