Wohnquartier Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion

Zu verkaufen – Geräumige Villa in Neve Hof Bezirk, Rishon LeZion
Ideale Lage, in der Nähe des Meeres. Einzigartiges Anwesen mit Garten und privatem Pool, ideal zum Wohnen, Investieren oder als Fuß-zu-Erde. Selten auf dem Markt und schnell zu greifen.
Eigenschaften der Immobilie:
• 5 Haupträume
• 2 Badezimmer
• 275 m2 gebaut
• 400 m2 Land
• Unabhängige Wohneinheit im Obergeschoss mit separatem Eingang (2,5 zusätzliche Zimmer)
• Ideal für zusätzliches Einkommen – derzeit gemietet
• Privater Pool
• Mamad (safe room)
In der Nähe:
• Nähe zum Strand
• Geschäfte, Restaurants und Cafés
• Parks und Grünflächen
• Schulen und wesentliche Dienstleistungen
• Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln
• Ruhige, sichere und angenehme Nachbarschaft
Standort auf der Karte
Rischon LeZion, Israel
Freizeit
