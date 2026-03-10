  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Wohnquartier A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable

Wohnquartier A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable

Bat Yam, Israel
von
$1,80M
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34901
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    Masarik

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Perfekter Plan und sehr großzügig 5 Stück – 135 m2 Badezimmer Kinder In der Master-Suite: Duschbad + Ankleidezimmer Komplett renovierte High-End Küche 3 Toiletten Sommerküche mit Grill und Weinkeller auf der Terrasse 4 Terrassen – insgesamt 60 m2 mit offenem Meerblick Parken in Tabou Sicheres Zimmer (mamad) Flexibler Eingang Möglichkeit der Überschreitung von Zahlungen bis zu einem Jahr Ideale Lage: ✅ 1 Minuten zu Fuß vom Meer und der Promenade ✅ Schulen und Kindergärten ✅ Öffentliche Verkehrsmittel und Straßenbahn ✅ Grüne Parks und Spielplätze ✅ Supermarkt und Synagoge ✡️✅ Beliebte Restaurants und Cafés ☕Ein luxuriöses und komfortables Wohnerlebnis im Herzen von Bat Yam!

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Appartement a renover avec tres grand potentiel
Tel-Aviv, Israel
von
$1,57M
Wohnviertel Nouveau projet boutique standing
Jerusalem, Israel
von
$1,72M
Wohnviertel Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,15M
Wohnviertel Bat yam cote mer
Bat Yam, Israel
von
$850,526
Wohnviertel Tres rare vrai grand jardin de 220 m2 en en centre ville
Ra’anana, Israel
von
$1,78M
Sie sehen gerade
Wohnquartier A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Bat Yam, Israel
von
$1,80M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Panorama sud ouest residence recente
Wohnviertel Panorama sud ouest residence recente
Wohnviertel Panorama sud ouest residence recente
Wohnviertel Panorama sud ouest residence recente
Wohnviertel Panorama sud ouest residence recente
Alle anzeigen Wohnviertel Panorama sud ouest residence recente
Wohnviertel Panorama sud ouest residence recente
Jerusalem, Israel
von
$877,800
✨ NEU – MEKOR HAIM ✨In der begehrten Gegend von Mekor Haim, in der Nähe von Baka, nur wenige Minuten vom Einkaufszentrum Hadar entfernt, in der Nähe der grünen Promenade des HaMesila Parks, der direkt nach Moshava Germanit führt, und gegenüber den Geschäften und Supermärkten von Talpiot. Da…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Wohnviertel Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Wohnviertel Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Wohnviertel Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Wohnviertel Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Alle anzeigen Wohnviertel Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Wohnviertel Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Aschkelon, Israel
von
$532,637
Ein einzigartiges Wohnprojekt, das die Essenz des Luxuslebens in einem lebendigen und boomenden Stadtteil Ashkelon neu definiert. Vier 9-stöckige Gebäude und 102 3, 4 und 5-Zimmer-Wohnungen, Erdgeschoss, Penthäuser und Mini-Penthouses. Alle Apartments sind sorgfältig gestaltet und ordentlich…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Wohnviertel Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Wohnviertel Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Bat Yam, Israel
von
$1,50M
MAGNIFIC NEUL PROJEKT ZU BAT YAM. IDEAL LOCATION NEAR TRAMWAY, PLAGE, RUE BALFOUR MIT ALL ITS TRADES UND RUE ATSMAOUT
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen