Wohnquartier A vendre appartement 4 pieces en rez de jardin a ashdod

Aschdod, Israel
von
$1,10M
7
ID: 34595
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Shevet Binyamin, 26

Über den Komplex

Verkaufen – 4-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss in Ashdod In einer ruhigen und gepflegten Residenz, in der Nähe von Parks, Schulen, Synagogen und Geschäften, wurde diese 4-Zimmer-Wohnung komplett renoviert mit Geschmack und hochwertigen Materialien. Es bietet eine Wohnfläche von 138 m2 ergänzt durch einen schönen privaten Garten von 102 m2 mit Pergola, ideal für Momente der Entspannung mit der Familie. Ein seltenes und gesuchtes Anwesen, ideal für eine Familie, die Komfort, Raum und Lebensqualität kombinieren möchte. Für weitere Informationen oder einen Besuch kontaktieren Sie uns bitte.

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
