Wohnquartier Bon emplacement

Aschkelon, Israel
von
$413,820
;
6
ID: 34701
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon
  • Adresse
    Zin

Über den Komplex

Français Français
Wir bieten derzeit ein außergewöhnliches Programm in Ramot Yoram – Netivot, einem expandierenden Bereich, der Lebensqualität, Natur und modernen Komfort vereint. Was das Projekt vorschlägt: • 3- bis 5-Zimmer-Wohnungen, Penthäuser und Erdgeschoss • Attraktive Preise: ab 1.320.000 • High-End-Oberflächen: 80x80 Fliesen, ausgestattete Küche, elektrische Rollläden, zentrale Klimaanlage, etc. • Ideale Wohnumgebung: Parks, Schulen, Synagogen, Geschäfte, direkter Zugang zum Bahnhof Es ist ein perfektes Projekt, um in einem vielversprechenden Viertel zu leben oder zu investieren. Möchten Sie die Broschüre erhalten oder ein paar Minuten per Telefon austauschen? Na ja, herzlich. Das ist mein Freund. Panorama 770

Standort auf der Karte

Aschkelon, Israel
