  2. Israel
  3. Ra’anana
  Wohnquartier Bon emplacement immeuble recent proche de tous les commerces ecole ariel synagogues

Wohnquartier Bon emplacement immeuble recent proche de tous les commerces ecole ariel synagogues

Ra’anana, Israel
von
$987,525
5
ID: 34183
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana
  • Adresse
    Schwartz, 15 Schwartz Garden

Über den Komplex

Wohnung von 4 Zimmern mit mamad . 2 Badezimmer. Terrasse von 12 m2 . 4. Stock. moderne Küche. In der Nähe aller Geschäfte .

Standort auf der Karte

Ra’anana, Israel
