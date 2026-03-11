Wohnquartier Shimon perez 4 pieces dans nouveau quartier

  1. Realting.com
Naharija, Israel
$579,975
ID: 34548
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Nordbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Akko
  • Dorf
    Naharija
  • Adresse
    HaOren

Über den Komplex

Diese geräumige 4-Zimmer-Wohnung von ca. 120 m2 im neuen Stadtteil Shimon Peres von Nahariya bietet ein helles Wohnzimmer mit Balkon mit offenem Blick. In der Nähe des Einkaufszentrums Arena, Bahnhof und Grünflächen.

Standort auf der Karte

Naharija, Israel
