  4. Wohnquartier En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel

Wohnquartier En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel

Jerusalem, Israel
von
$861,185
;
6
Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Columbia, 12

Über den Komplex

Wohnprojekt auf kiriat Menahem grenzt kiriat yovel besteht aus 2 Türmen von 31 Stock und 3 Gebäuden von 9 Stockwerken, das Projekt befindet sich am Fuße der neuen Tramway. Große Auswahl an Wohnung von 3 Zimmern bis Penthouse. Parkplatz für jede Wohnung. Flexibler Zeitplan mit Bezahlbarkeit . Lieferung 4 Jahre .

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Neuer exklusiver Verkauf! Ein einzigartiges und seltenes Mini-Penthouse für Stilliebhaber Lage bei 49 Yehuda HaMaccabi Straße In einem Neubau gebaut von Metropolis! Ferienwohnung 3 Zimmer mit 74 m2 Wohnfläche + 31 m2 Balkon. Schöne und geräumige Unterkunft. Sechster Stock! Ein gemütliches Ha…
Dieses Apartment befindet sich im Herzen von Tel Aviv, in der Pinsker Street, nur wenige Schritte vom Strand, Einkaufszentren, Restaurants und alles, was die Stadt zu bieten hat. - 81 m2 netto _ 2 Schlafzimmer _ 2 Badezimmer – Sonnenterrasse von 7 m2 – 4. Obergeschoss – Dreifache Exposition…
Ausgezeichneter Fall! 4-Zimmer-Wohnung aus einem Verkauf durch einen Gerichtsverwalter. Erfordert vollständige Renovierung. Tolles Potenzial. Eine echte Gelegenheit, nicht zu verpassen!
