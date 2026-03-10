  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Naharija
  4. Wohnquartier Duplex 5 pieces a ein sara nahariya

Wohnquartier Duplex 5 pieces a ein sara nahariya

Naharija, Israel
von
$564,300
;
12
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34771
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Nordbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Akko
  • Dorf
    Naharija
  • Adresse
    Wolfson

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
In einem kleinen Gebäude auf der Hertzl Straße im beliebten Stadtteil Ein Sara in Nahariya Dupleix .. als kleine Villa, einschließlich, * im Erdgeschoss: helles Wohnzimmer, 2 Schlafzimmer mit Terrasse Zugang * Obergeschoss: 2 geräumige Zimmer, Master Suite mit Dusche und Terrasse Zugang von ca. 20 m2 * Freier Blick In der Nähe von Crèches und Schulen und dem Stadtzentrum Die perfekte Allianz zwischen Stadt, Familie und Lebensqualität

Standort auf der Karte

Naharija, Israel
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Netanja, Israel
von
$1,13M
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux projet de qualite
Ra’anana, Israel
von
$1,18M
Wohnviertel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,24M
Wohnviertel Super appartement neuf
Jerusalem, Israel
von
$808,830
Wohnviertel Perle de confort et luxe a mekor haim
Jerusalem, Israel
von
$2,571
Sie sehen gerade
Wohnquartier Duplex 5 pieces a ein sara nahariya
Naharija, Israel
von
$564,300
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux projet de qualite
Ra’anana, Israel
von
$1,18M
RAANANA - Bezirk Neve Zemer, Ein neues High-End-Projekt in einem der gefragtesten Viertel von Raanana! Im High-End-Projekt von 2 Gebäuden von 5 und 7 Etagen Wohnung 4 Zimmer Stock 1, 92m2 + 12m2 Terrasse mit 2 Parkplätzen und 1 Keller : Validiertes Genehmigungsprojekt Bankgarantie Gepla…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer
Wohnviertel A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer
Wohnviertel A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer
Wohnviertel A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer
Wohnviertel A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer
Alle anzeigen Wohnviertel A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer
Wohnviertel A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer
Netanja, Israel
von
$2,665
Nitza Street, Netanya Diese Wohnung ist ideal für Liebhaber des Meeres, nur wenige Schritte von der schönen Wanderung von Netanya entfernt. In der Nähe von Cafés, Restaurants, Supermärkten und dem Strand. Details zum Apartment : HaTerrassa Gebäude, gegenüber dem Meer Luxusgebäude mit 3 Auf…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Bonne occasion a ne pas manquer
Wohnviertel Bonne occasion a ne pas manquer
Wohnviertel Bonne occasion a ne pas manquer
Wohnviertel Bonne occasion a ne pas manquer
Wohnviertel Bonne occasion a ne pas manquer
Alle anzeigen Wohnviertel Bonne occasion a ne pas manquer
Wohnviertel Bonne occasion a ne pas manquer
Aschkelon, Israel
von
$1,82M
Neue exklusive Ein Haus in Barna auf der Zvi Segal Street Grundstück von ca. 550 Quadratmetern Erbaut ca. 320 Quadratmeter mit Mietgehäuse von ca. 106 Quadratmetern 4 Schlafzimmer auf der obersten Etage und Keller ein anderes Zimmer beinhaltet keine Unterkunft. Die perfekte Lage über anderen…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen