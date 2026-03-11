  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Wohnquartier A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite

Wohnquartier A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite

Bat Yam, Israel
von
$846,450
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34300
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Projekt U Bat Yam Mordecai Khayat präsentiert ein neues Projekt in Bat Yam: Die U Tours Ein außergewöhnliches Projekt im Herzen von Ramat HaNasi Willkommen bei Tours U, zwei majestätische 31-stöckige Türme, begleitet von einem kommerziellen und Freizeitkomplex, der bald zum Symbol von Bat Yam wird. Diese Türme wurden sorgfältig geplant und in jedem Detail entworfen, kombiniert modernes Stadtdesign und beispielhafte Funktionalität, um die perfekte Wohnung zu schaffen, genau wie Sie geträumt haben. Geplante Lieferung: Juni 2030 • Vollständige Bankgarantie • Methode der Abwicklung: • 20% auf Unterschrift • 80% vier Monate vor Schlüssellieferung • Box-Index: 3% pro Jahr kumulativ, unterstützt durch den Promotor Eine strategische Lage Im Herzen Israels, in der Nähe der Hauptstraßen, markieren die U-Türme die neue Eingangstür zu Bat Yam. Das Projekt befindet sich im renovierten Stadtteil Ramat HaNasi, nur wenige Gehminuten vom Bahnhof Yoseftal und der Straßenbahn entfernt. Dieser wachsende Sektor verbindet Moderne, Lebensqualität und Zugänglichkeit. Sie werden genießen: • Schneller Zugang zur Autobahn Tel Aviv und Ayalon • Grüne Parks und direkte Nähe zum Meer • Ein Einkaufszentrum, Cafés und Restaurants unter Ihrer Residenz • Schulen, Kultureinrichtungen und ein modernes Wohn-Clubhaus Das Konzept: ein perfektes Gleichgewicht Die Touren U-Projekt kombiniert harmonisch Wohnen, Handel und Bildung. Zwei kommerzielle Etagen werden Geschäfte, Cafés und nahe gelegene Dienstleistungen beherbergt, wodurch ein flüssiges und lebendiges Stadterlebnis entsteht. Nur wenige Schritte entfernt bietet ein großes Einkaufszentrum und Freizeitbereiche eine ideale Wohnumgebung für die ganze Familie. Das Clubhaus wurde speziell für den Komfort und das Wohlergehen der Bewohner konzipiert, während die umliegenden Schulen, Parks und Kultureinrichtungen ein praktisches und inspirierendes Alltagsleben bieten. Weil Kinder immer zuerst kommen, wird alles für Ihre Familie gedacht. Typologie der Wohnungen • 3 Zimmer: 82 m2 + 8 m2 Balkon • 4 Zimmer : 105 m2 + 15 m2 Balkon • 5 Zimmer: 127 m2 + 15 m2 Balkon Jede Wohnung ist mit Parkplatz verkauft

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Appartement 4 pieces idealement situe
Jerusalem, Israel
von
$1,31M
Wohnviertel Projet tour prenium
Naharija, Israel
von
$589,380
Wohnviertel Appartement en duplex de 3 pieces
Tel-Aviv, Israel
von
$2,19M
Wohnviertel Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Tel-Aviv, Israel
von
$2,35M
Wohnviertel Bonne affaire
Aschkelon, Israel
von
$501,600
Sie sehen gerade
Wohnquartier A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Bat Yam, Israel
von
$846,450
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel En plein coeur du centre ville de jerusalem
Wohnviertel En plein coeur du centre ville de jerusalem
Wohnviertel En plein coeur du centre ville de jerusalem
Wohnviertel En plein coeur du centre ville de jerusalem
Wohnviertel En plein coeur du centre ville de jerusalem
Alle anzeigen Wohnviertel En plein coeur du centre ville de jerusalem
Wohnviertel En plein coeur du centre ville de jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$830,775
Im Stadtzentrum, auf der Seite der großen Synagogen, , in der Nähe der Mamilla und der David Zitadelle HOTEL 7 Gehminuten , in einem schönen Luxus-Gebäude mit Wache 24/24, Schwimmbad, Fitnessraum und Jacuzzi. Sehr schöne 2 Zimmer zum Verkauf von 45 m2 Netz ( israelische Oberfläche 52 m2) seh…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stop affaire vous voulez faire un excellent investissement a hadera acquerir un bien avec une forte demande locative ne cherchez plus le voila
Wohnviertel Stop affaire vous voulez faire un excellent investissement a hadera acquerir un bien avec une forte demande locative ne cherchez plus le voila
Wohnviertel Stop affaire vous voulez faire un excellent investissement a hadera acquerir un bien avec une forte demande locative ne cherchez plus le voila
Wohnviertel Stop affaire vous voulez faire un excellent investissement a hadera acquerir un bien avec une forte demande locative ne cherchez plus le voila
Wohnviertel Stop affaire vous voulez faire un excellent investissement a hadera acquerir un bien avec une forte demande locative ne cherchez plus le voila
Alle anzeigen Wohnviertel Stop affaire vous voulez faire un excellent investissement a hadera acquerir un bien avec une forte demande locative ne cherchez plus le voila
Wohnviertel Stop affaire vous voulez faire un excellent investissement a hadera acquerir un bien avec une forte demande locative ne cherchez plus le voila
Chadera, Israel
von
$652,080
BZH Das französischsprachige Department von RE/MAX Hadera von Ra'hel Benguigui präsentiert eine exklusive 4-Zimmer-Wohnung im renommierten SOHO-Komplex! - Im hochbegehrten modernen Komplex oberhalb des französischsprachigen Beth ́Habad von Hadera, - 4 Stück gut angeordnet von ca. 105 m2, - …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Agreable avec terrasse bel appartement bon emplacement bonnes orientations calme clair dans rue calme neuf
Wohnviertel Agreable avec terrasse bel appartement bon emplacement bonnes orientations calme clair dans rue calme neuf
Wohnviertel Agreable avec terrasse bel appartement bon emplacement bonnes orientations calme clair dans rue calme neuf
Jerusalem, Israel
von
$1,00M
Geräumige 3-Zimmer-Wohnung, neuer Vertragspartner, Unterkunft in ca. 3 Monaten. Sehr helle Gästeservices + Bad und separates WC. Balkon Soucca aus dem Wohnzimmer, die Wohnung befindet sich auf der Eisenbahnachse der Yemin Avot Street, aber gegenüber einer ruhigen Ecke. Aufzug, modernisiertes Gebäude
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen