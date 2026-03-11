  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschdod
  4. Wohnquartier Lapotheose a vendre a ashdod

Wohnquartier Lapotheose a vendre a ashdod

Aschdod, Israel
von
$1,24M
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34081
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Egoz

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Zum Verkauf – Wohnung 5 Zimmer verwandelt in 4 Zimmer in Marina d Dieses Apartment am Strand liegt in einer der begehrtesten Lagen der Stadt und bietet eine außergewöhnliche Wohnumgebung. Komplett geschmackvoll renoviert wurde es in 4 geräumigen Zimmern neu gestaltet. Es verfügt über einen mamad (Safe-Zimmer), eine integrierte Klimaanlage, zwei moderne Badezimmer, sowie eine große Terrasse mit spektakulärem Meerblick, komplett unverbaut und frontal. Die Wohnung wird mit einem privaten Parkplatz und einer riesigen Aufbewahrungsbox verkauft, sehr selten in dieser Gegend. Nur wenige Schritte vom Strand, Restaurants, Geschäften und allen Annehmlichkeiten des Yachthafens entfernt. Eine einzigartige Gelegenheit, das Meer jeden Tag in einer eleganten und komfortablen Umgebung zu leben.

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Bureau dangle lumineux de 176 m a louer talpiot jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$2,038
Wohnviertel Nouveau projet a katamonim jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,65M
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces spacieux quartier bograshov
Tel-Aviv, Israel
von
$2,12M
Wohnviertel A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$815,100
Wohnviertel A vendre appartement 2 pieces avec beaux volumes rue shalom aleichem tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,41M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Lapotheose a vendre a ashdod
Aschdod, Israel
von
$1,24M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Wohnviertel Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Wohnviertel Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Wohnviertel Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Wohnviertel Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Alle anzeigen Wohnviertel Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Wohnviertel Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Jerusalem, Israel
von
$3,76M
Holyland – Bezirk in voller Stadterneuerung, mit Bau von Geschäften, Synagogen und modernisierten Parks! Luxus Penthouse in einem Gebäude mit Prestigelobby, Fitnessraum und 3 Shabbat Aufzüge. 5 Zimmer (leicht auf 7 zu bewegen), 243 m2 Wohnfläche + 180 m2 Soukka Terrassen – insgesamt 423 m2…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement spectaculaire avec vue sur la mer a south beach netanya
Wohnviertel Appartement spectaculaire avec vue sur la mer a south beach netanya
Wohnviertel Appartement spectaculaire avec vue sur la mer a south beach netanya
Wohnviertel Appartement spectaculaire avec vue sur la mer a south beach netanya
Wohnviertel Appartement spectaculaire avec vue sur la mer a south beach netanya
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement spectaculaire avec vue sur la mer a south beach netanya
Wohnviertel Appartement spectaculaire avec vue sur la mer a south beach netanya
Netanja, Israel
von
$4,36M
Dieses außergewöhnliche Anwesen befindet sich in den Lagoon Towers, im renommierten Stadtteil South Beach von Netanya, bietet eine einzigartige Gelegenheit, Luxus am Meer auf seinem Höhepunkt zu erleben. Das geräumige Apartment-Layout, das durch die Fusion von zwei Einheiten erhalten wird, e…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel ExclusivitE meier tower A vendre appartement de luxe boulevard rothschild
Wohnviertel ExclusivitE meier tower A vendre appartement de luxe boulevard rothschild
Wohnviertel ExclusivitE meier tower A vendre appartement de luxe boulevard rothschild
Wohnviertel ExclusivitE meier tower A vendre appartement de luxe boulevard rothschild
Tel-Aviv, Israel
von
$2,12M
EXCLUSIVE BEST TOWER???? VERKAUFEN LUXE BOULEVARD ROTHSCHILD 6 750 000,00 Entdecken Sie dieses unglaubliche 75 m2 Apartment im renommierten Meier Tower am Rothschild Boulevard, Tel Avivs begehrteste Adresse. Dieses außergewöhnliche Anwesen bietet High-End-Features und luxuriöse Materialien f…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen