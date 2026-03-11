  1. Realting.com
Wohnquartier Appartement 3 pieces lumineux au centre de netanya

Netanja, Israel
$717,915
ID: 34304
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja
  • Adresse
    Tchernichovsky, 12

Über den Komplex

Français Français
• • Solarwasserheizung + Gas Zentrale Klimaanlage mit unabhängiger Steuerung in Zimmern Wasser und Gas • North-East / South-West Ausstellung (ausgezeichnete natürliche Belüftung) Große Becken Spüle in der Küche Kosten: • -Vaad habayit: 250 - / Monat

Standort auf der Karte

Netanja, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Wohnquartier Appartement 3 pieces lumineux au centre de netanya
Netanja, Israel
von
$717,915
