Wohnquartier A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee

Tel-Aviv, Israel
von
$2,19M
;
10
ID: 34460
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Rishonim, 10

Über den Komplex

Français Français
Ideal gelegen im Herzen von Neve Tzedek, Rue Rishonim, bietet diese seltene Duplex mit Meerblick eine privilegierte Adresse in einer der schönsten Gegenden von Tel Aviv, nur wenige Gehminuten von den Stränden, Rothschild und HaTahana entfernt. Eine Fläche von ca. 89m2 in Duplex, bietet es 3 helle Zimmer, eine moderne und warme Atmosphäre, sowie eine ideale Belichtung mit ungehindertem Blick. Die untere Ebene umfasst ein offenes Wohnzimmer mit Fenstern, Terrasse von 4 m2, integrierte Küche, MAMAD und Gästetoilette. Im Obergeschoss befindet sich eine Galerie im Loft-Stil, ein privates Jacuzzi, zusätzliches WC und eine Terrasse von 8 m2 mit herrlichem Meerblick. Das kürzlich renovierte Anwesen zeichnet sich durch seine Volumenoptimierung, Ruhe, Privatsphäre und erstklassige Lage aus, ideal für Hauptwohnsitz, Fuß-zu-Erde oder Investitionen. Preis: 7,000.000.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
