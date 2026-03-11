Wohnquartier A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Ideal gelegen im Herzen von Neve Tzedek, Rue Rishonim, bietet diese seltene Duplex mit Meerblick eine privilegierte Adresse in einer der schönsten Gegenden von Tel Aviv, nur wenige Gehminuten von den Stränden, Rothschild und HaTahana entfernt.
Eine Fläche von ca. 89m2 in Duplex, bietet es 3 helle Zimmer, eine moderne und warme Atmosphäre, sowie eine ideale Belichtung mit ungehindertem Blick.
Die untere Ebene umfasst ein offenes Wohnzimmer mit Fenstern, Terrasse von 4 m2, integrierte Küche, MAMAD und Gästetoilette.
Im Obergeschoss befindet sich eine Galerie im Loft-Stil, ein privates Jacuzzi, zusätzliches WC und eine Terrasse von 8 m2 mit herrlichem Meerblick.
Das kürzlich renovierte Anwesen zeichnet sich durch seine Volumenoptimierung, Ruhe, Privatsphäre und erstklassige Lage aus, ideal für Hauptwohnsitz, Fuß-zu-Erde oder Investitionen.
Preis: 7,000.000.
Standort auf der Karte
Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit
