  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Bon emplacement

Wohnquartier Bon emplacement

Jerusalem, Israel
von
$1,31M
;
4
ID: 34871
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    HaRechavim, 11

Über den Komplex

Im Herzen des Stadtteils Baka, Mekor Chaim Street. Wohnung 4 Stck 100 m2 in einem hochstehenden Gebäude, 1. Stock mit Balkon und Aufzug, einschließlich Parkplatz und einem Keller.

Jerusalem, Israel
