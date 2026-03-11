  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin

Wohnquartier Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin

Tel-Aviv, Israel
von
$2,04M
;
4
ID: 34155
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Beeri, 27

Über den Komplex

Zu verkaufen bei 29 rue Bari, eine angesehene und gesuchte Adresse. In der Nähe der Straßenbahn. Im renommierten Immobilienprogramm TAMA des Entwickler Boulevard, derzeit in der Bauphase (Zahlung der Kosten und Erhalt der bevorstehenden Baugenehmigung) ! 4-Zimmer-Wohnung (119 m2 Wohnfläche + 11 m2 Sonnenterrasse) im 2. Stock. Fassade mit breiten Öffnungen. Orientierung: Süd und Osten. Optimale Anordnung. (Architekt: Gidi Bar Orian). Tiefgarage. Miete während des Baus (wie von einem Experten geschätzt). Geplante Lieferung: Sommer 2028.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Bat Yam, Israel
von
$1,23M
Wohnviertel Top affaire
Jerusalem, Israel
von
$1,30M
Wohnviertel Bureau dangle lumineux de 176 m a louer talpiot jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$2,038
Wohnviertel A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Eilat, Israel
von
$830,775
Wohnviertel Au centre
Jerusalem, Israel
von
$899,745
Sie sehen gerade
Wohnquartier Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Tel-Aviv, Israel
von
$2,04M
Andere Komplexe
Wohnviertel Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin
Tel-Aviv, Israel
von
$1,53M
Zu verkaufen – Lev Hair, Tel Aviv – Simtat Laan Entdecken Sie dieses charmante Apartment im Herzen von Lev Ha Simtat Laan ist eine seltene Perle: eine kleine Wohngasse, diskret und friedlich, gesucht von Kenner. Ein paar Schritte von den großen lebhaften Straßen entfernt, bietet es absolut…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Aschkelon, Israel
von
$495,330
Nordgarten Der dritte und letzte Komplex entstand im Agamim Bezirk von Ashkelon. Der North Garden ist ein Komplex mit 10 Gebäuden von 6 bis 8 Stockwerken, jedes Gebäude mit nur 3 Wohnungen durch Polsterung. Darüber hinaus genießen Sie einen öffentlichen Garten und Sportmöglichkeiten sowie ei…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Jerusalem, Israel
von
$830,775
Im Stadtzentrum, auf der Seite der großen Synagogen, , in der Nähe der Mamilla und der David Zitadelle HOTEL 7 Gehminuten , in einem schönen Luxus-Gebäude mit Wache 24/24, Schwimmbad, Fitnessraum und Jacuzzi. Sehr schöne 2 Zimmer zum Verkauf von 45 m2 Netz ( israelische Oberfläche 52 m2) seh…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
