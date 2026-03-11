  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Immeuble neuf vue magnifique

Ra’anana, Israel
von
$1,03M
;
3
ID: 34179
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana

Über den Komplex

neue Wohnung 3 p schöne Aussicht degagee. auf den Gärten Terrasse von 25 m2. Sukka. Süden und Westen. 2 Parkplätze in einem Keller. die Wohnung wird bis Juli 2026 bei 6200 sh/monat gemietet

Standort auf der Karte

Ra’anana, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

