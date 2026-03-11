Wohnquartier A ne pas manquer appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a tel aviv

  1. Realting.com
Tel-Aviv, Israel
$924,825
ID: 34588
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Mikve Israel, 18 Hamigdalor

Über den Komplex

Verpassen Sie es nicht! Wohnung 2 Zimmer mit Terrasse zum Verkauf in Tel Aviv. 2 Schritte vom Rotschild Boulevard. ist nah an allem im Herzen von Tel aviv. Ideal für einen Fuß an Land. neue Gebäude

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

