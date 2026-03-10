  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Un magnifique rez de jardin face a la mer quartier marina

Wohnquartier Un magnifique rez de jardin face a la mer quartier marina

Aschkelon, Israel
von
$1,33M
;
5
ID: 34742
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon
  • Adresse
    Yefe Nof, 25

Über den Komplex

Français
Garten Rez 5 Zimmer mit 2 Parkplätzen und einem Keller

Aschkelon, Israel
Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Wohnviertel Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,76M
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Netanja, Israel
von
$1,07M
Wohnviertel Lumiere confort et qualite de vie au coeur de kiryat moshe jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$1,40M
Wohnviertel Exceptionnel
Aschkelon, Israel
von
$554,895
Wohnviertel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,10M
Wohnquartier Un magnifique rez de jardin face a la mer quartier marina
Aschkelon, Israel
von
$1,33M
Wohnviertel Superbe 163 m2 a vendre tour gan hair sur ben gurion et pres de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$3,45M
Neu im Verkauf ausschließlich Hadassah 6 - im angesehenen und gesuchten Gan Ha'ir Turm Helle und gepflegte Wohnung von ca. 163 m2 Praktische Tiefgarage 7. Stock Blick offen nordwestlich vom Wohnzimmer (Wohnzimmer und Küche) und östlich von den Zimmern Das Gebäude profitierte von einer kompl…
Wohnviertel A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Harish, Israel
von
$332,310
NEUE EXCEPTIONELLER PROJEKT IN HARISH – VORWORT Mordecai Khayat freut sich, Ihnen eine Vorschau auf sein brandneues Vorverkaufsprojekt in der boomenden Stadt Harish zu präsentieren, ein Standort mit großem Potenzial! Im Herzen von Harish, in der Nähe von Schulen, Synagogen und Geschäften, …
Wohnviertel Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Tel-Aviv, Israel
von
$1,18M
Seltenes und prestigeträchtiges Projekt in einem unabhängigen Gebäude von nur 23 exklusiven Wohnungen. Premium Lage im Herzen der legendären Shenkin Street, in der Nähe des Carmel Market, Rothschild Boulevard und der Strände. Apartments von 2 bis 5 Zimmern, hell und geräumig, mit großen Te…
