  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Wohnquartier Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence

Wohnquartier Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence

Bat Yam, Israel
von
$1,33M
;
13
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34432
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    Ben Gurion, 85 Golda

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
VERKAUF – RIVIERA PROJECT Exklusive PRESAL Bedingungen für unsere Agentur auf den ersten 5 Wohnungen verkauft ausgehandelt. First Sealine – PRESAL – Außergewöhnliche Bedingungen Seltene Gelegenheit auf der ersten Meereslinie, nur wenige Minuten von Tel-Aviv entfernt. Die Riviera ist ein außergewöhnliches Luxus-Wohnungsprojekt mit einer einzigartigen Kunst des Lebens gegenüber dem Mittelmeer, mit klarem Meerblick und einem eleganten, ruhigen und nachgefragten Ambiente. Das Projekt zeichnet sich durch eine hochmoderne zeitgenössische Architektur und eine totale Trennung zwischen dem Wohngebiet und einem Geschäftshotel auf den unteren Ebenen aus und garantiert den Bewohnern Ruhe, Privatsphäre und absoluten Komfort. Unabhängiger Wohneingang, dedizierte Halle und reservierte Aufzüge. Ideal gelegen, hat das Projekt direkten Zugang zur Promenade und zum Strand, in der Nähe von Geschäften, Restaurants, Freizeit und Transport, mit einer schnellen Anbindung an Tel Aviv über die Straßenbahn. Die Residenz bietet eine breite Palette von Wohnungen 3, 3,5 und 5 Zimmer, sowie ein außergewöhnliches Penthouse. Die geräumigen und hellen Apartments verfügen über großzügige Terrassen, große Buchtfenster und ein modernes Design mit High-End-Finish. Alle Unterkünfte befinden sich im 6. Stock mit offenem Meerblick (zumindest teilweise auf der Fassade). Eigenschaften des Stehens: voll installierte Klimaanlage, isolierte Fenster, Design Innentüren, elegante Badezimmer, Shabbat Aufzug und klassische Parkplätze. Das Penthouse bietet eine echte private Etage, mit spektakulärem Panoramablick, riesige Dachterrasse und Möglichkeit des privaten Pools. Projekt geleitet von einem anerkannten Entwickler, mit über 60 Jahren Erfahrung und über 100 Gebäude an Bat Yam geliefert. Bewilligung, Bankgarantie Mizrahi, Startarbeit in 2 Monaten. Preis ab 4,2 M Attraktive Zahlungsbedingungen: 20% auf Signatur, Balance in 2 Jahren mit Indexierung Erste Wohnungen: keine Indexierung und Keller angeboten

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel 35 pieces quartier atikot disponible immediat
Aschkelon, Israel
von
$332,310
Wohnviertel Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Bet Schemesch, Israel
von
$815,100
Wohnviertel A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel
Tel-Aviv, Israel
von
$2,10M
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$564,300
Wohnviertel Magnifique 5 pieces avec immense terrasse
Jerusalem, Israel
von
$1,98M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
von
$1,33M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Penthouse duplex dexception rue mendeli moher sefarim tel aviv
Wohnviertel Penthouse duplex dexception rue mendeli moher sefarim tel aviv
Wohnviertel Penthouse duplex dexception rue mendeli moher sefarim tel aviv
Wohnviertel Penthouse duplex dexception rue mendeli moher sefarim tel aviv
Wohnviertel Penthouse duplex dexception rue mendeli moher sefarim tel aviv
Wohnviertel Penthouse duplex dexception rue mendeli moher sefarim tel aviv
Wohnviertel Penthouse duplex dexception rue mendeli moher sefarim tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$4,67M
Ein seltenes Anwesen auf dem Markt: ein prestigeträchtiges Duplex-Penthouse im Herzen von Tel Aviv, das eine exklusive Wohnumgebung zwischen Meer, Kultur und urbaner Efferveszenz bietet. Hauptmerkmale • Innenbereich: 140 m2 • Spektakuläre Terrasse: 140 m2 mit Panoramablick auf die Stadt und…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bonne affaire dans un bel immeuble en bon etat
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bonne affaire dans un bel immeuble en bon etat
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bonne affaire dans un bel immeuble en bon etat
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bonne affaire dans un bel immeuble en bon etat
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bonne affaire dans un bel immeuble en bon etat
Aschkelon, Israel
von
$479,655
Neve ilan 4 Zimmer im Zentrum rue elie Cohen sehr guter Zustand
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Penthouse dexception esprit bauhaus ajami jaffa
Wohnviertel Penthouse dexception esprit bauhaus ajami jaffa
Wohnviertel Penthouse dexception esprit bauhaus ajami jaffa
Wohnviertel Penthouse dexception esprit bauhaus ajami jaffa
Wohnviertel Penthouse dexception esprit bauhaus ajami jaffa
Tel-Aviv, Israel
von
$1,56M
Im Herzen des historischen Viertels von Ajami befindet sich dieses Penthouse in der obersten Etage eines Boutique-Gebäudes im Bauhaus-Stil. Es genießt eine gesuchte Lage, in der Nähe der Residenz des Botschafters von Frankreich und nur wenige Gehminuten vom Meer entfernt. Die Wohnung entwic…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen