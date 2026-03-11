  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Chadera
  Wohnquartier Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer

Wohnquartier Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer

Chadera, Israel
von
$962,445
;
8
ID: 34345
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera

Über den Komplex

BZH Exklusiv in einem der Flaggschiff-Projekte des Meeres, 'Hof Halavan de Hadera! Die französische Abteilung von RE/MAX Hadera präsentiert Ihnen eine Traumwohnung in einem sehr hochstehenden Gebäude vor dem Meer! Eigenschaften: ⭐️ 3-Zimmer-Wohnung (87 m2), ⭐️ Im 12. Stock von 25 ⭐️ Mehrere Aufzüge einschließlich eines von Shabbat, ⭐️ Große Sonnenterrasse nach Westen 15 m2, ⭐️ Heller Wohnraum mit herrlichem Panoramablick auf das Meer!! ⭐️ Hauptschlafzimmer mit einem großen Fenster mit Blick auf das Meer, ⭐️ Home Automatisierungssystem, ⭐️ Tiefgarage, ⭐️ Private Keller. Und das ist nicht alles! Das Gebäude verfügt über eine hervorragende Lobby, einen Pool, einen Fitnessraum und eine 24/7-Überwachung. Schönes Gebäude, gebaut von einem Entwickler bekannt für seine Qualität der Konstruktion. Am Fuße des Gebäudes, ein herrlicher Spaziergang mit dem zukünftigen Tayelet und dem separaten Strand. Sie können auch das Naturreservat Gedor entdecken. Ein Traum wird wahr! Beezrat Hashem, Beya'had OuBeSim'ha Nenatsea'h! RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Berufslizenz 313736.

Standort auf der Karte

Chadera, Israel
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Realting.com
