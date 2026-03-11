Wohnquartier Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
BZH
Exklusiv in einem der Flaggschiff-Projekte des Meeres, 'Hof Halavan de Hadera!
Die französische Abteilung von RE/MAX Hadera präsentiert Ihnen eine Traumwohnung in einem sehr hochstehenden Gebäude vor dem Meer!
Eigenschaften:
⭐️ 3-Zimmer-Wohnung (87 m2),
⭐️ Im 12. Stock von 25
⭐️ Mehrere Aufzüge einschließlich eines von Shabbat,
⭐️ Große Sonnenterrasse nach Westen 15 m2,
⭐️ Heller Wohnraum mit herrlichem Panoramablick auf das Meer!!
⭐️ Hauptschlafzimmer mit einem großen Fenster mit Blick auf das Meer,
⭐️ Home Automatisierungssystem,
⭐️ Tiefgarage,
⭐️ Private Keller.
Und das ist nicht alles!
Das Gebäude verfügt über eine hervorragende Lobby, einen Pool, einen Fitnessraum und eine 24/7-Überwachung.
Schönes Gebäude, gebaut von einem Entwickler bekannt für seine Qualität der Konstruktion.
Am Fuße des Gebäudes, ein herrlicher Spaziergang mit dem zukünftigen Tayelet und dem separaten Strand.
Sie können auch das Naturreservat Gedor entdecken.
Ein Traum wird wahr!
Beezrat Hashem, Beya'had OuBeSim'ha Nenatsea'h!
RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui.
Berufslizenz 313736.
Standort auf der Karte
Chadera, Israel
