  4. Wohnquartier Bien rare duplex renove avec terrasse soucca

von
$1,41M
Wohnquartier Bien rare duplex renove avec terrasse soucca
1
ID: 34202
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Peretz Bernshtein, 8

Über den Komplex

Français Français
Provche bayit vegan, im Herzen von Ramat Charet. Sehr selten und einzigartig auf dem Markt! In einer ruhigen kleinen Straße, in der Nähe von Supermarkt und Transport. Duplex Cottage komplett renoviert mit hochwertigen Oberflächen und sehr geschmackvoll eingerichtet. Schönes helles Wohnzimmer, moderne und geräumige Küche, Terrasse von ca. 20 m2 voll Soucca mit grünem und freiem Blick. Stock 1: Wohnzimmer mit Zugang zur Terrasse, Küche und Gästezimmer mit Dusche. Stock 2: 3 Schlafzimmer, darunter eine Master-Suite mit Duschbad, ein zusätzliches Badezimmer und eine Waschküche. Parkett in den Zimmern, 3 Toiletten, absolute Ruhe, totale Privatsphäre und grüne Umgebung.

Standort auf der Karte

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Wohnquartier Bien rare duplex renove avec terrasse soucca
von
$1,41M
