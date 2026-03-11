Wohnquartier Appartement spectaculaire avec vue sur la mer a south beach netanya

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Analytische Cookies
Helfen Sie uns, die Leistung der Website zu verbessern, Ihre Erfahrung bei der Nutzung der Website zu verbessern und die Nutzung komfortabler zu gestalten. Die Informationen, die diese Art von Cookies sammelt, werden aggregiert und sind daher anonym. Wird verwendet, um statistische Indikatoren zur Website-Nutzung bereitzustellen, ohne Benutzer zu identifizieren.
Werbe-Cookies
Ermöglichen Sie uns, unsere Marketingkosten zu senken und die Benutzererfahrung zu verbessern.
Speichern
Realting.com verwendet Cookies, um Ihre Interaktion mit der Website zu verbessern. Sie können konfigurieren, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Erfahren Sie mehr
Dieses außergewöhnliche Anwesen befindet sich in den Lagoon Towers, im renommierten Stadtteil South Beach von Netanya, bietet eine einzigartige Gelegenheit, Luxus am Meer auf seinem Höhepunkt zu erleben. Das geräumige Apartment-Layout, das durch die Fusion von zwei Einheiten erhalten wird, erstreckt sich über 320 m2 und verfügt über eine herrliche Terrasse von 70 m2 mit Panoramablick auf das Meer und die Stadt. Das Hotel liegt im 23. Stock des Nordturms in dieser unvergleichlichen Gegend, bietet einfachen Zugang zum Strand und der Promenade.
Schlüsseldaten:
- Ein helles und luftiges Wohnzimmer, umgeben von Fenstern mit Blick auf das Meer.
- 6 Schlafzimmer, darunter zwei gesicherte Zimmer (mamad), die jeweils mit einer eigenen Klimaanlage ausgestattet sind.
- 3 Badezimmer und ein zusätzliches WC für Gäste.
- Eine luxuriöse Semel Küche mit einer großen zentralen Insel zu sitzen.
- Fujitsu Advanced Air Conditioning System.
- Integriertes Audiosystem.
- Benutzerdefinierte Möbel.
- Ein Stauraum von 20m2 neben der Wohnung.
- Vier Parkplätze.
Über Lagoon Türme:
Die Lagoon Towers im renommierten Stadtteil South Beach von Netanya sind eine gehobene Wohnentwicklung aus zwei ikonischen Türmen, die höchste in der Stadt. Diese im Jahr 2017 abgeschlossenen Türme unterstreichen ein außergewöhnliches Architekturdesign von Yaski-Mor-Sivan Architekten und einen hochwertigen Bau von Tidhar und Electra. Die Bewohner genießen eine privilegierte Lage und eine Reihe von luxuriösen Annehmlichkeiten, darunter eine elegante Lobby, ein Schwimmbad, ein Fitnesscenter, Außenbereiche, einen Kinderspielplatz, einen Club für Bewohner, 24-Stunden-Sicherheitsdienste und Tiefgaragen.
Zögern Sie nicht, uns für weitere Informationen zu kontaktieren oder einen Besuch zu vereinbaren.
Standort auf der Karte
Netanja, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen