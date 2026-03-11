  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanja
  4. Wohnquartier Appartement spectaculaire avec vue sur la mer a south beach netanya

Wohnquartier Appartement spectaculaire avec vue sur la mer a south beach netanya

Netanja, Israel
von
$4,36M
;
20
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34062
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja
  • Adresse
    ywsp lpyd, 3

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Dieses außergewöhnliche Anwesen befindet sich in den Lagoon Towers, im renommierten Stadtteil South Beach von Netanya, bietet eine einzigartige Gelegenheit, Luxus am Meer auf seinem Höhepunkt zu erleben. Das geräumige Apartment-Layout, das durch die Fusion von zwei Einheiten erhalten wird, erstreckt sich über 320 m2 und verfügt über eine herrliche Terrasse von 70 m2 mit Panoramablick auf das Meer und die Stadt. Das Hotel liegt im 23. Stock des Nordturms in dieser unvergleichlichen Gegend, bietet einfachen Zugang zum Strand und der Promenade. Schlüsseldaten: - Ein helles und luftiges Wohnzimmer, umgeben von Fenstern mit Blick auf das Meer. - 6 Schlafzimmer, darunter zwei gesicherte Zimmer (mamad), die jeweils mit einer eigenen Klimaanlage ausgestattet sind. - 3 Badezimmer und ein zusätzliches WC für Gäste. - Eine luxuriöse Semel Küche mit einer großen zentralen Insel zu sitzen. - Fujitsu Advanced Air Conditioning System. - Integriertes Audiosystem. - Benutzerdefinierte Möbel. - Ein Stauraum von 20m2 neben der Wohnung. - Vier Parkplätze. Über Lagoon Türme: Die Lagoon Towers im renommierten Stadtteil South Beach von Netanya sind eine gehobene Wohnentwicklung aus zwei ikonischen Türmen, die höchste in der Stadt. Diese im Jahr 2017 abgeschlossenen Türme unterstreichen ein außergewöhnliches Architekturdesign von Yaski-Mor-Sivan Architekten und einen hochwertigen Bau von Tidhar und Electra. Die Bewohner genießen eine privilegierte Lage und eine Reihe von luxuriösen Annehmlichkeiten, darunter eine elegante Lobby, ein Schwimmbad, ein Fitnesscenter, Außenbereiche, einen Kinderspielplatz, einen Club für Bewohner, 24-Stunden-Sicherheitsdienste und Tiefgaragen. Zögern Sie nicht, uns für weitere Informationen zu kontaktieren oder einen Besuch zu vereinbaren.

Standort auf der Karte

Netanja, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Appartement 3 pieces a vendre rue bograshov a tel aviv emplacement tres central a 2 minutes a pied de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$1,07M
Wohnviertel Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Aschdod, Israel
von
$1,35M
Wohnviertel Bonne occasion
Aschdod, Israel
von
$705,375
Wohnviertel Appartement a renover avec tres grand potentiel
Tel-Aviv, Israel
von
$1,57M
Wohnviertel Superbe 3 pieces avec parking entre dizengoff center et rothschild
Tel-Aviv, Israel
von
$1,49M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Appartement spectaculaire avec vue sur la mer a south beach netanya
Netanja, Israel
von
$4,36M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Residence de luxe dans la tour frishman
Wohnviertel Residence de luxe dans la tour frishman
Wohnviertel Residence de luxe dans la tour frishman
Wohnviertel Residence de luxe dans la tour frishman
Wohnviertel Residence de luxe dans la tour frishman
Alle anzeigen Wohnviertel Residence de luxe dans la tour frishman
Wohnviertel Residence de luxe dans la tour frishman
Tel-Aviv, Israel
von
$4,67M
Im Herzen von Tel Aviv befindet sich dieses elegante Apartment mit 4,5 Zimmern im berühmten Frishman Tower, einer der beliebtesten Wohnadressen der Stadt. Im 6. Stock eines 28-stöckigen Turms gelegen, erstreckt sich die Wohnung auf etwa 160 Quadratmetern und verfügt über Nord- und Westexposi…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement a vendre a baka
Wohnviertel Appartement a vendre a baka
Wohnviertel Appartement a vendre a baka
Wohnviertel Appartement a vendre a baka
Wohnviertel Appartement a vendre a baka
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement a vendre a baka
Wohnviertel Appartement a vendre a baka
Jerusalem, Israel
von
$1,14M
Baka, dereh beit Lehem 49, oberhalb eines authentischen Hauses, 2. Stock ohne Aufzug, 4 Zimmer (mamad), 2 Duschen, 2 Toiletten, 89 m2, Terrasse soccah 7 m2, guter Zustand, hell, offener Blick. 3650000 Schekel
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement de 5 pieces neuf de 133m2 avec 22m2 de terrasse au 14 etage a kiriat yovel jerusalem
Wohnviertel Appartement de 5 pieces neuf de 133m2 avec 22m2 de terrasse au 14 etage a kiriat yovel jerusalem
Wohnviertel Appartement de 5 pieces neuf de 133m2 avec 22m2 de terrasse au 14 etage a kiriat yovel jerusalem
Wohnviertel Appartement de 5 pieces neuf de 133m2 avec 22m2 de terrasse au 14 etage a kiriat yovel jerusalem
Wohnviertel Appartement de 5 pieces neuf de 133m2 avec 22m2 de terrasse au 14 etage a kiriat yovel jerusalem
Wohnviertel Appartement de 5 pieces neuf de 133m2 avec 22m2 de terrasse au 14 etage a kiriat yovel jerusalem
Wohnviertel Appartement de 5 pieces neuf de 133m2 avec 22m2 de terrasse au 14 etage a kiriat yovel jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,36M
5 Zimmer neue Wohnung von 133m2 mit 22m2 Terrasse auf 14-15 und 18. Stock in Kiriat Yovel Jerusalem In der Nähe von Straßenbahnen und Geschäften Ansicht der Entlastung Parkplatz und Keller inbegriffen Soforteintrag Preis ab 4.350.00.000sh Ausschließlich unserer Agenturgebühren
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen