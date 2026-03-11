  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Wohnquartier Nouveau programme dappartements neufs a bat yam

Wohnquartier Nouveau programme dappartements neufs a bat yam

Bat Yam, Israel
von
$846,450
;
13
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34101
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    HaRav Uziel, 37

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
BAT YAM Über das Projekt Das Hotel liegt im Herzen von Bat Yam, in einer ruhigen und renovierten Wohnumgebung, Diese Residenz bietet ein modernes, komfortables und raffiniertes Wohnerlebnis. Das Projekt zeichnet sich durch seine zeitgenössische Architektur aus und kombiniert elegantes Design und Funktionalität. Das Gebäude besteht aus 9 Etagen und 38 2 bis 4 Zimmer-Appartements sowie geräumigen Penthouses mit unverbauten Aussichten und High-End-Finishs. Jede Unterkunft verfügt über einen eigenen Balkon, einen Parkplatz und ein ordentliches Innendesign, in jedem Detail gedacht. Eine ideale Wohnumgebung Daniel Art Bat Yam verbindet das urbane Leben harmonisch mit Lebensqualität. Das Projekt hat eine zentrale Lage, in der Nähe des Meeres, Hauptverkehrswege, Einkaufszentren, Schulen und Freizeitbereiche. Die Bewohner genießen somit ein praktisches, angenehmes und inspirierendes Alltagsleben in einem sich entwickelnden Viertel.

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel
Gesundheitspflege
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Villa a vendre a ashdod a tres fort potentiel
Aschdod, Israel
von
$1,99M
Wohnviertel Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Tel-Aviv, Israel
von
$1,25M
Wohnviertel Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,10M
Wohnviertel Charmant appartement au coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,10M
Wohnviertel Quartiercalme est raanana maison avec piscine
Ra’anana, Israel
von
$3,92M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
von
$846,450
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Vivre nahlaot charme lumiere et potentiel dinvestissement au coeur de jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Vivre nahlaot charme lumiere et potentiel dinvestissement au coeur de jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Vivre nahlaot charme lumiere et potentiel dinvestissement au coeur de jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$862,125
Im Herzen des authentischen und gefragten Nahlaot Bezirks bietet dieses renovierte 54 m2 Apartment eine seltene Lebensqualität nur wenige Schritte vom Mahane Yehuda Markt und dem Stadtzentrum entfernt. Das Hotel liegt im 1. Stock (20 Schritte), besteht aus einem hellen Wohnzimmer mit offener…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee
Wohnviertel A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee
Wohnviertel A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee
Wohnviertel A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee
Wohnviertel A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee
Alle anzeigen Wohnviertel A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee
Wohnviertel A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee
Tel-Aviv, Israel
von
$2,19M
Ideal gelegen im Herzen von Neve Tzedek, Rue Rishonim, bietet diese seltene Duplex mit Meerblick eine privilegierte Adresse in einer der schönsten Gegenden von Tel Aviv, nur wenige Gehminuten von den Stränden, Rothschild und HaTahana entfernt. Eine Fläche von ca. 89m2 in Duplex, bietet es 3…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartements parfaits et meubles avec vue sur la mer et les jardins bahai entierement meubles et deja loues pour y vivre ou pour investissement
Wohnviertel Appartements parfaits et meubles avec vue sur la mer et les jardins bahai entierement meubles et deja loues pour y vivre ou pour investissement
Wohnviertel Appartements parfaits et meubles avec vue sur la mer et les jardins bahai entierement meubles et deja loues pour y vivre ou pour investissement
Wohnviertel Appartements parfaits et meubles avec vue sur la mer et les jardins bahai entierement meubles et deja loues pour y vivre ou pour investissement
Wohnviertel Appartements parfaits et meubles avec vue sur la mer et les jardins bahai entierement meubles et deja loues pour y vivre ou pour investissement
Wohnviertel Appartements parfaits et meubles avec vue sur la mer et les jardins bahai entierement meubles et deja loues pour y vivre ou pour investissement
Haifa, Israel
von
$374,633
Übersetzungen EN → EnglischFR → Hebräisch EN → RussischFR → ItalienischFR → SpanischFR → Portugiesisch Englisch Hebräisch Italienisch Spanisch Portugiesisch Russisch zurück Unsere Dienstleistungen Die Website Banner Versand 2004-2025© Powered by VDEDesign ANNOUNC Verkauf (3) Neue Proj…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen