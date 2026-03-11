  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Unique magnifique rdj avec 245m2 dexterieurs

Jerusalem, Israel
von
$2,35M
;
7
ID: 34543
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Bait VeGan, 46

Über den Komplex

SALE JERUSALEM – Bayit Vegan SINGLE! Kleines Gebäude von 8 Wohnungen nur mit Aufzug! ??? Wohnung 6 Zimmer – 185 m2 Ebene - bieten Erfrischung! ??? Offizieller Cadastre Garten 200 m2 ????? Immense Lounge??? Unabhängige Küche ?? Parental Suite 25 m2 mit Ankleide + Bad ?? 2 Badezimmer???? 3 WC ☀ 3 Leitlinien ➕ Unabhängige Einheit 21 m2 ➕ Keller!

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Freizeit

