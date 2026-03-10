  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis

Wohnquartier 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis

Tel-Aviv, Israel
von
$830,775
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34731
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ben Yehuda, 252

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Ausgezeichnete Investitionen im Norden von Tel Aviv und sehr angenehm zu leben. In einem neuen Ladengebäude nach TAMA - hochstehende - 2 Zimmer von 45 m2 renoviert und optimiert von einem Architekten - 3 Meter hoch unter Decke - ruhig und hell gegenüber Süd - voll möbliert - Shelter im Gebäude (Miklat)

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces spacieux quartier bograshov
Tel-Aviv, Israel
von
$2,12M
Wohnviertel Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin
Tel-Aviv, Israel
von
$1,53M
Wohnviertel Lumiere confort et qualite de vie au coeur de kiryat moshe jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$1,40M
Wohnviertel Vue sur la mer
Rischon LeZion, Israel
von
$3,70M
Wohnviertel 2 pieces 45m rue melchett emplacement ideal au centre de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$909,150
Sie sehen gerade
Wohnquartier 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis
Tel-Aviv, Israel
von
$830,775
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Projet ben yehuda 192
Wohnviertel Projet ben yehuda 192
Wohnviertel Projet ben yehuda 192
Wohnviertel Projet ben yehuda 192
Wohnviertel Projet ben yehuda 192
Wohnviertel Projet ben yehuda 192
Tel-Aviv, Israel
von
$1,19M
Modernes Wohngebäude von 7,5 Stockwerken inklusive 26 Apartments mit Privatparkplatz. Jedes Apartment ist mit einer VRF-Klimaanlage ausgestattet individuell mit unabhängiger Ausstrahlung in jedem Zimmer. High-End-Finish mit Fliesen Keramik Steinzeug, Aluminium Schreinerei überlegene Qualität…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Nouveau quartier de netivot ramot yoram
Wohnviertel Nouveau quartier de netivot ramot yoram
Wohnviertel Nouveau quartier de netivot ramot yoram
Wohnviertel Nouveau quartier de netivot ramot yoram
Netivot, Israel
von
$423,225
In der neuen Nachbarschaft von Netivot Das Ramot Yoram Bezirk in der Mitte der Expansion angrenzend an den Neve Sharone Bezirk. Reine Investition. Große Auswahl an Wohnung von 3 Zimmern bis Penthouse mit Garten Erdgeschoss. Lieferung innerhalb von 2 Jahren .With Bankgarantie
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Bureau a louer a jerusalem
Wohnviertel Bureau a louer a jerusalem
Wohnviertel Bureau a louer a jerusalem
Wohnviertel Bureau a louer a jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$5,330
Das Hotel liegt in der begehrtesten Gegend von Jerusalem, in einem authentischen, pastoralen und ruhigen Komplex. Großer Hauptraum Tagungsraum von 63 m2 9 Einzelbüros mit Fenstern, jeweils 11 bis 17 m2 Gut gepflegt Aufzug Parkmöglichkeit MwSt
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen