  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin

Wohnquartier A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin

Tel-Aviv, Israel
von
$2,26M
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34646
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Elifelet, 10 Florentine Backpackers Hostel

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
VERKAUF – DUPLEX PENTHOUSE 3 TEIL IN FLORENTIN 109 m2 + 63 m2 Terrasse 2 Schlafzimmer 1 Badezimmer, 2 Toiletten Duplex-Penthouse High-End-Oberflächen Parkplatz Neues Gebäude Diese herrliche südwestlich ausgerichtete Maisonette bietet eine außergewöhnliche Wohnumgebung mit direktem Aufzug Zugang zur Wohnung aus dem Obergeschoss. Sie können von beiden Ebenen aus auf die Wohnung zugreifen. Oberstufe: Offene Küche Helles Wohnzimmer Gästetoiletten Große Terrasse von 60 m2 Untere Ebene: 2 komfortable Zimmer 1 modernes Badezimmer 3 m2 Balkon Florentiner Bezirk Preis berechnet: ILS 7,200.000 Kontaktieren Sie uns jetzt für weitere Informationen und einen Besuch

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Appartements a vendre a tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,25M
Wohnviertel A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi
Tel-Aviv, Israel
von
$6,27M
Wohnviertel Bonne affaire
Aschkelon, Israel
von
$501,600
Wohnviertel Spacieux et lumineux
Aschkelon, Israel
von
$540,788
Wohnviertel Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Bat Yam, Israel
von
$837,045
Sie sehen gerade
Wohnquartier A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin
Tel-Aviv, Israel
von
$2,26M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv
Wohnviertel Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv
Wohnviertel Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv
Wohnviertel Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv
Wohnviertel Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv
Alle anzeigen Wohnviertel Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv
Wohnviertel Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$3,01M
VERKAUF – TEL AVIV, DERRIERE L'HOTEL ROYAL BEACH Traumlage in der Nähe des Meeres Entdecken Sie ein außergewöhnliches Anwesen, das sich ideal nur wenige Meter vom Meer und dem berühmten Herbert Samuel Boulevard entfernt befindet. Gesamtfläche : 102 m2 bewohnbar + 50 m2 Terrassen Privater L…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Wohnviertel A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Wohnviertel A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Wohnviertel A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Wohnviertel A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Alle anzeigen Wohnviertel A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Wohnviertel A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Bat Yam, Israel
von
$1,80M
Perfekter Plan und sehr großzügig 5 Stück – 135 m2 Badezimmer Kinder In der Master-Suite: Duschbad + Ankleidezimmer Komplett renovierte High-End Küche 3 Toiletten Sommerküche mit Grill und Weinkeller auf der Terrasse 4 Terrassen – insgesamt 60 m2 mit offenem Meerblick Parken in Tabou Sichere…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Penthouse avec vue mer panoramique au 47e etage et piscine privee gindi tlv
Wohnviertel Penthouse avec vue mer panoramique au 47e etage et piscine privee gindi tlv
Wohnviertel Penthouse avec vue mer panoramique au 47e etage et piscine privee gindi tlv
Wohnviertel Penthouse avec vue mer panoramique au 47e etage et piscine privee gindi tlv
Wohnviertel Penthouse avec vue mer panoramique au 47e etage et piscine privee gindi tlv
Alle anzeigen Wohnviertel Penthouse avec vue mer panoramique au 47e etage et piscine privee gindi tlv
Wohnviertel Penthouse avec vue mer panoramique au 47e etage et piscine privee gindi tlv
Tel-Aviv, Israel
von
$31,35M
In Tel-Aviv aus der 47. Etage des legendären Gindi TLV-Turms verkörpert dieses außergewöhnliche Penthouse die Spitze des modernen Wohn-Luxus. In Anbetracht des Juwels des Projekts bietet es etwa 900 Quadratmeter Innenraum, ergänzt durch eine große Terrasse von etwa 360 Quadratmetern, mit spe…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen