  Wohnquartier A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek

Wohnquartier A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek

Tel-Aviv, Israel
von
$2,04M
;
5
ID: 34621
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Deganya, 51

Über den Komplex

ZU VERKAUFEN - ALLE JUSTY LIVRED APARTMENT 3 TEILEN IN DER NEVE TZEDEK 64 m2 Wohnfläche + zwei Balkone (5.05 m2 und 6.05 m2) 1. Stock hoch 2 Schlafzimmer geschlafen mit einem mamad 1 Badezimmer 2 Balkone Exposition im Nordwesten Robotische Privatparkplätze Außergewöhnliche Lage: 2 Minuten vom Rothschild Boulevard, 3 Minuten vom Carmel Market und 5 Minuten vom Strand entfernt Preis: NIS 6,500,000

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Wohnquartier A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek
Tel-Aviv, Israel
von
$2,04M
