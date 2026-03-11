  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Avec terrasse bon emplacement proche de la mer neuf

Wohnquartier Avec terrasse bon emplacement proche de la mer neuf

Tel-Aviv, Israel
von
$3,29M
;
5
ID: 34603
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Bograshov, 43

Über den Komplex

In Bograshov Straße, in der Nähe des Dizengoff Center, in einem renovierten Gebäude, 4 Zimmer Duplex Penthouse von 100m2 mit 2 Bädern und einer Terrasse von 70 m2 Etage 4 : 3 Schlafzimmer mit einem Master, 2 Bäder 5. Stock: Wohnzimmer + Küche mit großer Terrasse von 70m2 mit SPLENDIDE Blick Höherzinsen für ZWEI STAGES

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Tel-Aviv, Israel
von
$1,02M
Wohnviertel A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$2,04M
Wohnviertel Duplex a louer a jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$6,897
Wohnviertel Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Aschkelon, Israel
von
$627,000
Wohnviertel Appartement 3 pieces rue ehud manor a bat yam 76m16m vue degagee
Bat Yam, Israel
von
$909,150
Sie sehen gerade
Wohnquartier Avec terrasse bon emplacement proche de la mer neuf
Tel-Aviv, Israel
von
$3,29M
Andere Komplexe
Wohnviertel Kiryat moche proche tram
Wohnviertel Kiryat moche proche tram
Wohnviertel Kiryat moche proche tram
Wohnviertel Kiryat moche proche tram
Jerusalem, Israel
von
$962,445
In Kiryat Moché, Eingang in die Stadt, in der Nähe der Straßenbahn, große helle 3P mit einer dreifachen Belichtung und zwei Balkone. Marktpreis, Jetzt kostenlos!
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Wohnviertel Avec terrasse bel appartement dans un immeuble neuf endroit calme haut standing
Wohnviertel Avec terrasse bel appartement dans un immeuble neuf endroit calme haut standing
Wohnviertel Avec terrasse bel appartement dans un immeuble neuf endroit calme haut standing
Wohnviertel Avec terrasse bel appartement dans un immeuble neuf endroit calme haut standing
Wohnviertel Avec terrasse bel appartement dans un immeuble neuf endroit calme haut standing
Alle anzeigen Wohnviertel Avec terrasse bel appartement dans un immeuble neuf endroit calme haut standing
Wohnviertel Avec terrasse bel appartement dans un immeuble neuf endroit calme haut standing
Tel-Aviv, Israel
von
$1,50M
zum Verkauf In der schönen Betsalel-Komplex mit Fitnessraum und Wache Nahe am Strand, shuk und Sheinkin 2 Zimmer sehr großzügig 60m2 Sehr schöner Balkon von 8m2 4. Stock mit Aufzug Tiefgarage 4.800.000 Nis
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Alle anzeigen Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
von
$1,55M
BAT YAM Über das Projekt Das Hotel liegt im Herzen von Bat Yam, in einer ruhigen und renovierten Wohnumgebung, Diese Residenz bietet ein modernes, komfortables und raffiniertes Wohnerlebnis. Das Projekt zeichnet sich durch seine zeitgenössische Architektur aus und kombiniert elegantes Desig…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
