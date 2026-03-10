  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  Wohnquartier Magnifique 2 pieces en rez de jardin jardin privatif de 50 m

Wohnquartier Magnifique 2 pieces en rez de jardin jardin privatif de 50 m

Bat Yam, Israel
$815,100
2
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    Yoseftal

Über den Komplex

Ausgezeichnete 2-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss mit privatem Garten Entdecken Sie diese charmanten 2 Zimmer im Erdgeschoss, bietet ein modernes Interieur und einen privaten Garten von 50 m2, perfekt für den Außenpool und die schönen Tage. Eigenschaften: • 55 m2 Innenfläche • Privater Garten von 50 m2 • Ein komfortables Zimmer • Modernes Badezimmer • Parkplatz inklusive • Geplante Lieferung Ende des Jahres 2026 Eine helle und funktionale Wohnung, ideal für ein Paar oder jeder, der in einer modernen und angenehmen Umgebung leben möchte. Proximity & Environment: Nur wenige Minuten von der Grande Avenue Balfour entfernt, mit Geschäften, Supermärkten, öffentlichen Verkehrsmitteln und Synagogen. Schulen und Einrichtungen für Kinder sind leicht zugänglich. Die Straßenbahn ist nur wenige Gehminuten entfernt und macht es einfach, in der ganzen Stadt zu reisen. Die Grande Avenue Ha

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
