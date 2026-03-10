Wohnquartier Magnifique 2 pieces en rez de jardin jardin privatif de 50 m

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Ausgezeichnete 2-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss mit privatem Garten
Entdecken Sie diese charmanten 2 Zimmer im Erdgeschoss, bietet ein modernes Interieur und einen privaten Garten von 50 m2, perfekt für den Außenpool und die schönen Tage.
Eigenschaften:
• 55 m2 Innenfläche
• Privater Garten von 50 m2
• Ein komfortables Zimmer
• Modernes Badezimmer
• Parkplatz inklusive
• Geplante Lieferung Ende des Jahres 2026
Eine helle und funktionale Wohnung, ideal für ein Paar oder jeder, der in einer modernen und angenehmen Umgebung leben möchte.
Proximity & Environment:
Nur wenige Minuten von der Grande Avenue Balfour entfernt, mit Geschäften, Supermärkten, öffentlichen Verkehrsmitteln und Synagogen.
Schulen und Einrichtungen für Kinder sind leicht zugänglich.
Die Straßenbahn ist nur wenige Gehminuten entfernt und macht es einfach, in der ganzen Stadt zu reisen.
Die Grande Avenue Ha
Standort auf der Karte
Bat Yam, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen